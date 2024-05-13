Юных белгородцев, проживавших в разрушенном подъезде дома, отправят в «Артек»

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
На оперативном совещании правительства Белгородской области обсудили возможности помощи пострадавшим белгородцам в ЧП 12 мая.
Жителям дома, где обрушился подъезд из-за взрыва обломков ракеты, будут оказывать медицинскую помощь. Если будет необходимо, белгородцев смогут оставить в больницах на стационарном лечении.
Помимо выплат и гуманитарной помощи, людям будут помогать психологи. Также майскую плату за коммунальные услуги для этого дома отменят.
Детей, которые проживали в разрушенном подъезде, смогут отправить в детский лагерь в Крыму «Артек». Туда смогут попасть все школьники в возрасте от 7-8 лет.
Всего в пострадавшем доме на Щорса проживает 1073 человека. 30 из них сейчас размещены в пунктах временного размещения в Белгороде.