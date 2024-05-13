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Юных белгородцев, проживавших в разрушенном подъезде дома, отправят в «Артек»

Юных белгородцев, проживавших в разрушенном подъезде дома, отправят в «Артек»

13 мая 2024, 07:15
Фото: Bel.ru
На оперативном совещании правительства Белгородской области рассказали о мерах поддержки для более тысячи жителей обрушившегося из-за ракеты дома на Щорса.

На оперативном совещании правительства Белгородской области обсудили возможности помощи пострадавшим белгородцам в ЧП 12 мая.

Жителям дома, где обрушился подъезд из-за взрыва обломков ракеты, будут оказывать медицинскую помощь. Если будет необходимо, белгородцев смогут оставить в больницах на стационарном лечении.

Помимо выплат и гуманитарной помощи, людям будут помогать психологи. Также майскую плату за коммунальные услуги для этого дома отменят.

Детей, которые проживали в разрушенном подъезде, смогут отправить в детский лагерь в Крыму «Артек». Туда смогут попасть все школьники в возрасте от 7-8 лет.

Всего в пострадавшем доме на Щорса проживает 1073 человека. 30 из них сейчас размещены в пунктах временного размещения в Белгороде.

На Щорса в Белгороде обрушился подъезд многоэтажки после взрывов
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