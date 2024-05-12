Гладков назвал масштаб разрушений после атаки ВСУ на Белгород и район

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
В столице региона после обстрела разрушения зафиксировали в 62 квартирах трёх многоквартирных домов. Помимо этого, известно о 11 повреждённых машинах.
В Белгородском районе пострадали семь частных жилых домов, один МКД и надворная постройка, семь автомобилей и линия электропередачи. Также зафиксированы разрушения в двух коммерческих объектах.
В Таврово было повреждено три частных домовладения, такое же количество машин, один коммерческий объект. В Стрелецком пострадал многоквартирный дом, а в Новосадовом — одно авто.
Информация о последствиях уточняется.