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разрушенный подъезд в МКД в Белгороде

Гладков назвал масштаб разрушений после атаки ВСУ на Белгород и район

12 мая 2024, 11:55
Фото: РИА «Новости»
разрушенный подъезд в МКД в Белгороде

В Белгороде во время обстрела были повреждены 62 квартиры и 11 автомобилей

12 мая ВСУ обстреляли Белгород ракетами «Точка-У», реактивными системами «Ольха» и «Вампир». Различные разрушения зафиксированы в областном центре и Белгородском районе. Подробности сообщил Вячеслав Гладков.

В столице региона после обстрела разрушения зафиксировали в 62 квартирах трёх многоквартирных домов. Помимо этого, известно о 11 повреждённых машинах.

В Белгородском районе пострадали семь частных жилых домов, один МКД и надворная постройка, семь автомобилей и линия электропередачи. Также зафиксированы разрушения в двух коммерческих объектах.

В Таврово было повреждено три частных домовладения, такое же количество машин, один коммерческий объект. В Стрелецком пострадал многоквартирный дом, а в Новосадовом — одно авто.

Информация о последствиях уточняется.

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#Алина Харина#Происшествия#Автомобили#Белгородский район#Новости Белгорода#Дома#Белгород#Вячеслав Гладков#Разрушения#Атака ВСУ
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