ВС РФ ударили по аэродрому в полтавском Миргороде, с которого атаковали Белгород

Сообщается, что вечером 12 мая в Миргороде произошло два взрыва. Первый в 20:40 прозвучал на военном аэродроме на юго-востоке города. Взрыв описывается как мощный, сопровождавшийся сильной взрывной волной. Второй удар нанесли в 21:20.