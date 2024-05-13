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ВС РФ ударили по аэродрому в полтавском Миргороде, с которого атаковали Белгород

ВС РФ ударили по аэродрому в полтавском Миргороде, с которого атаковали Белгород

13 мая 2024, 06:41
Фото: Изображение Midjourney
Аэродром в Миргороде, где базируется 831-я бригада тактической авиации Украины, подвергся атаке со стороны ВС РФ. Этот аэродром использовался для недавних авиаударов по Белгороду и Донбассу, сообщает РИА «Новости».

По данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, Вооружённые силы России атаковали военный аэродром в городе Миргород Полтавской области. Аэродром использовался для нанесения ударов по Белгороду.

Сообщается, что вечером 12 мая в Миргороде произошло два взрыва. Первый в 20:40 прозвучал на военном аэродроме на юго-востоке города. Взрыв описывается как мощный, сопровождавшийся сильной взрывной волной. Второй удар нанесли в 21:20.

Данный аэродром был задействован украинской авиацией в качестве опорного аэродрома при проведении недавних авиаударов по Белгороду и Донбассу, на нём базируется 831-я бригада тактической авиации.

В ночь с 12 на 13 мая ВСУ пытались атаковать Белгород из РСЗО «Ольха». 12 ракет были сбиты ПВО. Также в результате операции уничтожены 12 украинских беспилотников на территории региона.

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