Чем ВСУ атаковали Белгород минувшей ночью?

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
Modified Сегодня, 05:46
Updated Сегодня, 05:46
ВСУ вновь пытались атаковать Белгород из РСЗО «Ольха». Произошло это минувшей ночью. ПВО сбила 12 реактивных снарядов. Помимо этого, на территории региона уничтожено 12 украинских беспилотников.
Под ударом ночью была не только Белгородская область. Восемь беспилотников сбили в Курской области, четыре — в Липецкой. По Крыму ВСУ пытались ударить четырьмя ракетами Storm Shadow и семью БПЛА.
Добавим, что в Белгороде и Белгородском районе за ночь несколько раз объявляли ракетную опасность. Периодически раздавались взрывы.