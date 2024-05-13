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Published Сегодня, 05:44

Modified Сегодня, 05:46

Updated Сегодня, 05:46

По Белгороду вновь били из РСЗО «Ольха»

Чем ВСУ атаковали Белгород минувшей ночью?

13 мая 2024, 05:44
Фото: Изображение Midjourney

По Белгороду вновь били из РСЗО «Ольха»

Впрочем, ПВО уничтожила не только снаряды, выпущенные из реактивной системы залпового огня. Помимо Белгородской области, под ударом были соседний Курский регион, Липецкая область, Крым, сообщили в Минобороны РФ.
Сюжет
Пво

ВСУ вновь пытались атаковать Белгород из РСЗО «Ольха». Произошло это минувшей ночью. ПВО сбила 12 реактивных снарядов. Помимо этого, на территории региона уничтожено 12 украинских беспилотников.

Под ударом ночью была не только Белгородская область. Восемь беспилотников сбили в Курской области, четыре — в Липецкой. По Крыму ВСУ пытались ударить четырьмя ракетами Storm Shadow и семью БПЛА.

Добавим, что в Белгороде и Белгородском районе за ночь несколько раз объявляли ракетную опасность. Периодически раздавались взрывы.

Взрывы вновь прозвучали над Белгородом
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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Пво#Новости Белгорода#Белгород#Минобороны#СВО#Атака ВСУ#Беспилотники#Работа ПВО#РСЗО#Ольха
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