Пробные экзамены отменять не собираются, несмотря на тревожную обстановку

Posted Сегодня, 17:25
Published Сегодня, 17:25
Modified Сегодня, 17:27
Updated Сегодня, 17:27
Белгородцы бьют тревогу: уже 15-го числа школьникам предстоит написать пробный экзамен по русскому языку, однако обстановка всё ещё остаётся тревожной. В связи с этим жители региона просят отменить запланированный пробник.
Делать этого власти всё же не планируют. Однако есть другой выход.
«Насколько я помню, пробник — необязательная процедура. Поэтому, если переживаете, вы можете этого не делать», — ответил белгородцам губернатор Вячеслав Гладков.
Напомним, что ранее в минобре сообщили о том, в каком формате пройдут последние звонки для школьников из приграничья и тех, кто учится в более безопасных районах.