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Published Сегодня, 17:25

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В Белгородской области состоится пробник по русскому языку

Пробные экзамены отменять не собираются, несмотря на тревожную обстановку

13 мая 2024, 17:25
Фото: 1MI

В Белгородской области состоится пробник по русскому языку

Белгородцы просят отменить пробник из-за усилившихся атак ВСУ. Однако губернатор ответил, что пробник — процедура необязательная. В связи с этим родители и дети могут самостоятельно сделать выбор.

Белгородцы бьют тревогу: уже 15-го числа школьникам предстоит написать пробный экзамен по русскому языку, однако обстановка всё ещё остаётся тревожной. В связи с этим жители региона просят отменить запланированный пробник.

Делать этого власти всё же не планируют. Однако есть другой выход.

«Насколько я помню, пробник — необязательная процедура. Поэтому, если переживаете, вы можете этого не делать», — ответил белгородцам губернатор Вячеслав Гладков.

Напомним, что ранее в минобре сообщили о том, в каком формате пройдут последние звонки для школьников из приграничья и тех, кто учится в более безопасных районах.

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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Образование#Новости Белгорода#Экзамены#Русский язык#Белгород#Вячеслав Гладков#Пробник
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