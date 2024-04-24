Белгородские девятиклассники вновь будут сдавать основные экзамены по два дня?

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
На брифинге с региональным министром образования Андреем Милёхиным рассказали о возможности введения дополнительного дня для сдачи ОГЭ. Такое практиковали в 2023 году.
Основные экзамены девятиклассники сдавали по два дня. Сделали это затем, чтобы не перенасыщать школы выпускниками.
В этом году юные белгородцы смогут сдать экзамены в школах других регионов. Поэтому в минобре считают, что мера в виде разделения, возможно, не пригодится.
Для выпускников и их родителей будут работать горячие линии. Также для них готовы организовать выездные встречи в формате «вопрос-ответ».