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Posted Сегодня, 12:51

Published Сегодня, 12:51

Modified Сегодня, 12:53

Updated Сегодня, 12:53

Школа

Белгородские девятиклассники вновь будут сдавать основные экзамены по два дня?

24 апреля 2024, 12:51
Фото: 1MI
Школа

В белгородском минобре ответили на вопрос о разделении ОГЭ на два дня

В 2023 году выпускники сдавали обязательные предметы — русский язык и математику — по два дня. Министр образования региона уточнил, почему сейчас такой формат не рассматривается.
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Школы

На брифинге с региональным министром образования Андреем Милёхиным рассказали о возможности введения дополнительного дня для сдачи ОГЭ. Такое практиковали в 2023 году.

Основные экзамены девятиклассники сдавали по два дня. Сделали это затем, чтобы не перенасыщать школы выпускниками.

В этом году юные белгородцы смогут сдать экзамены в школах других регионов. Поэтому в минобре считают, что мера в виде разделения, возможно, не пригодится.

Для выпускников и их родителей будут работать горячие линии. Также для них готовы организовать выездные встречи в формате «вопрос-ответ».

Что решил белгородский оперштаб по вопросу проведения ЕГЭ в Белгородской области?
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#Алёна Мальцева#Белгородская область#Образование#Школы#Новости Белгорода#Выпускники#Математика#Экзамены#Русский язык#Белгород
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