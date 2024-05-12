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Published Сегодня, 19:26

Modified Сегодня, 19:28

Updated Сегодня, 19:28

Разрушения после обстрела, тематическое фото

Стреляют сегодня не только по Белгороду: ВСУ атаковали частный дом

12 мая 2024, 19:26
Фото: 1MI
Разрушения после обстрела, тематическое фото

ВСУ обстреляли Новую Таволжанку в Белгородской области

Снаряд прилетел в частный дом. Пробита кровля и стены. На месте происшествия работают оперативные службы, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

ВСУ 12 мая атаковали Новую Таволжанку. Посёлок в Шебекинском горокруге попал под артиллерийский обстрел. Снаряд прилетел в частный дом мирных жителей. Пробиты кровля и внутренние стены.

На месте происшествия работают оперативные службы.

Добавим, что вечером ПВО также сработала над Белгородским районом. Сбито несколько воздушных целей на подлёте к столице региона. Под Белгородом в результате отражения атаки загорелась сухая трава.

В Белгороде тем временем общее число погибших превысило десять человек. Ранены 25 мирных жителей.

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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Новости Белгорода#Новая таволжанка#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Шебекинский горокруг#СВО#Разрушения#Атака ВСУ
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