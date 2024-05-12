Стреляют сегодня не только по Белгороду: ВСУ атаковали частный дом

Posted Сегодня, 19:26
Published Сегодня, 19:26
Modified Сегодня, 19:28
Updated Сегодня, 19:28
ВСУ 12 мая атаковали Новую Таволжанку. Посёлок в Шебекинском горокруге попал под артиллерийский обстрел. Снаряд прилетел в частный дом мирных жителей. Пробиты кровля и внутренние стены.
На месте происшествия работают оперативные службы.
Добавим, что вечером ПВО также сработала над Белгородским районом. Сбито несколько воздушных целей на подлёте к столице региона. Под Белгородом в результате отражения атаки загорелась сухая трава.
В Белгороде тем временем общее число погибших превысило десять человек. Ранены 25 мирных жителей.