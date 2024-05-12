Стали известны первые подробности о погибших в результате атаки ВСУ на Белгород

Posted Сегодня, 16:38
Published Сегодня, 16:38
Modified Сегодня, 16:40
Updated Сегодня, 16:40
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что из-под завалов обрушившегося подъезда дома в Белгороде достали тела семерых человек. Ранее об этом сообщало МЧС.
Известно, что погибли четыре женщины и трое мужчин. Список жертв опубликуют только тогда, когда полностью завершатся спасательные работы.
Пока же на месте трагедии работают бойцы отряда самообороны и волонтёры, медики и психологи. Жителей дома отвезли в ПВР, к родственникам.
Напомним, что пострадали в результате атаки ВСУ на Белгород 20 человек, двое из них — дети.
Одной из погибших может быть 42-летняя женщина.