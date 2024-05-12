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Updated Сегодня, 16:40

Обрушившийся подъезд дома на улице Щорса в Белгороде

Стали известны первые подробности о погибших в результате атаки ВСУ на Белгород

12 мая 2024, 16:38
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Обрушившийся подъезд дома на улице Щорса в Белгороде

Гладков сообщил первые подробности о погибших в Белгороде

Общее число жертв на данный момент — семь. Спасатели достали тела четырёх женщин и троих мужчин. Список погибших опубликуют только после окончания спасательных работ, заявил губернатор.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что из-под завалов обрушившегося подъезда дома в Белгороде достали тела семерых человек. Ранее об этом сообщало МЧС.

Известно, что погибли четыре женщины и трое мужчин. Список жертв опубликуют только тогда, когда полностью завершатся спасательные работы.

Пока же на месте трагедии работают бойцы отряда самообороны и волонтёры, медики и психологи. Жителей дома отвезли в ПВР, к родственникам.

Напомним, что пострадали в результате атаки ВСУ на Белгород 20 человек, двое из них — дети.

Одной из погибших может быть 42-летняя женщина.

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