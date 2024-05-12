RT: после трагедии в Белгороде не могут найти 8-летнюю девочку и её бабушку

Posted Сегодня, 16:51
Published Сегодня, 16:51
Modified Сегодня, 16:53
Updated Сегодня, 16:53
В Белгороде ищут 8-летнюю школьницу и её бабушку. Женщина живёт в доме на улице Щорса, в котором 12 мая после атаки ВСУ обрушился один из подъездов. Внучка белгородки сегодня ночевала у неё.
Обо всём этом агентству Russia Today рассказала преподаватель местной школы. Учитель после случившегося стала обзванивать учеников.
«На связь не выходит никто. Папа тоже их ищет. Пока нет никакой информации», — поделилась с журналистами преподаватель.
Добавим, что после трагедии в белгородских пабликах тоже появилась информация о поиске 8-летней девочки.
На данный момент точно известно о семерых погибших — четырёх женщинах и троих мужчинах. Однако федеральные СМИ сообщают, что число жертв увеличилось до девяти. Пострадали 20 человек.