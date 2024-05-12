Две ракеты «Точка-У» уничтожила ПВО ночью над Белгородской областью

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
Минувшей ночью дежурные средства ПВО уничтожили две оперативно-тактические ракеты «Точка-У» над Белгородской областью. Над каким именно районом это произошло, не сообщается.
Ещё три украинских беспилотника ПВО сбила над Брянской областью, два летательных аппарата — над Липецкой областью. Один БПЛА перехватили над Волгоградской областью.
Напомним, что сегодня утром, 12 мая, город Шебекино дважды попал под удар ВСУ. Во время первой атаки БПЛА были повреждены линии электропередачи, во время второй пострадали территории двух промышленных предприятий.