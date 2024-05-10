Непогода настигнет белгородцев в предпоследний день длинных выходных

Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
В субботу, 11 мая, в Белгородской области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночных заморозков не обещают: столбик термометра остановится на отметке от +6 °С до +8 °С. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с.
Днём потеплеет до +15…+17 °С. Возможны небольшие дожди, грозы. Порывы ветра усилятся до 15-18 м/с.
В Белгороде завтра будет облачно. В ночь на субботу пройдёт дождь при +8 °С. Днём осадки продолжатся уже при +17 °С.
Согласно прогнозу Гидрометцентра, в ночь на воскресенье, 12 мая, в Белгороде похолодает до +1 °С. Днём тоже будет прохладно — до +12 °С, пройдёт дождь.
Осадки в Белгороде будут периодически идти и в течение следующей недели. Ночных заморозков не ожидается, но днём температура не поднимется выше +16 °С.