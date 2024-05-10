Непогода настигнет белгородцев в предпоследний день длинных выходных

В субботу, 11 мая, в Белгородской области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночных заморозков не обещают: столбик термометра остановится на отметке от +6 °С до +8 °С. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с.