Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:57

Published Сегодня, 13:57

Modified Сегодня, 13:59

Updated Сегодня, 13:59

Дождь

Непогода настигнет белгородцев в предпоследний день длинных выходных

10 мая 2024, 13:57
Фото: Изображение Midjourney
Дождь

Грозы, дожди и сильный ветер надвигаются на Белгородскую область

Порывы ветра составят до 18 м/с. При этом выше +17 °С столбик термометра завтра не поднимется, предупредили в МЧС.
Сюжет
Погода

В субботу, 11 мая, в Белгородской области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночных заморозков не обещают: столбик термометра остановится на отметке от +6 °С до +8 °С. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с.

Днём потеплеет до +15…+17 °С. Возможны небольшие дожди, грозы. Порывы ветра усилятся до 15-18 м/с.

В Белгороде завтра будет облачно. В ночь на субботу пройдёт дождь при +8 °С. Днём осадки продолжатся уже при +17 °С.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, в ночь на воскресенье, 12 мая, в Белгороде похолодает до +1 °С. Днём тоже будет прохладно — до +12 °С, пройдёт дождь.

Осадки в Белгороде будут периодически идти и в течение следующей недели. Ночных заморозков не ожидается, но днём температура не поднимется выше +16 °С.

Пострадали дома, машины, деревья: Белгородскую область накрыл ураганный ветер
Узнать подробнее
Читайте также:
Непогода унесла часть скейт-площадки в Белгородской областиПовреждены провода и шесть автомобилей: Белгород накрыл штормовой ветерСтало известно о новых последствиях непогоды в Белгородской области
#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Погода#Непогода#Сильный ветер#Гроза#Дождь#Новости Белгорода#Белгород
Подпишитесь
Бои в Харьковской области у белгородского приграничья: что известно на этот час
Сегодня, 11:50
Четвёртая ракетная опасность, атаки БПЛА: что происходит в Белгородской области
Сегодня, 09:20
Гладков ответил, с чем была связана ракетная опасность и громкие звуки в Белгороде
Сегодня, 06:59
В День Победы в белгородском приграничье от атак ВСУ пострадали 42 дома и 35 авто
Сегодня, 14:33
У белгородцев появится возможность уехать на поездах в Краснодарский край и Крым
Сегодня, 12:48
Белгородца задержали в Грузии после участия в протестах против закона об иноагентах
Сегодня, 13:23
"