Белгородцы сообщили о появившемся дыме после громких звуков

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
Днём в Белгородском районе появился дым. Очевидцы утверждают, что возник он после громких звуков. По словам белгородцев, дым было видно в Таврово, Майском.
В МЧС подтвердили, что получили сообщение о возгорании в 12:50. На место выехали пожарные.
Известно, что горит сухая трава. Пожар произошёл недалеко от Новой Деревни в Белгородском районе.
Что привело к возгоранию сухой травы, не уточняется.
Ранее Минобороны сообщило, что в районе 12:45 ПВО сбила ещё два беспилотника в Белгородской области. Связано ли это с пожаром под Белгородом, точно не известно.