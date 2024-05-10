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Posted Сегодня, 10:27

Published Сегодня, 10:27

Modified Сегодня, 10:29

Updated Сегодня, 10:29

Дым в Белгородском районе

Белгородцы сообщили о появившемся дыме после громких звуков

10 мая 2024, 10:27
Фото: Bel.ru
Дым в Белгородском районе

Под Белгородом загорелась сухая трава

Очевидцы утверждают, что дым виден в районе Таврово, Майского. В МЧС уточнили, что именно горело.
Сюжет
МЧС

Днём в Белгородском районе появился дым. Очевидцы утверждают, что возник он после громких звуков. По словам белгородцев, дым было видно в Таврово, Майском.

В МЧС подтвердили, что получили сообщение о возгорании в 12:50. На место выехали пожарные.

Известно, что горит сухая трава. Пожар произошёл недалеко от Новой Деревни в Белгородском районе.

Что привело к возгоранию сухой травы, не уточняется.

Ранее Минобороны сообщило, что в районе 12:45 ПВО сбила ещё два беспилотника в Белгородской области. Связано ли это с пожаром под Белгородом, точно не известно.

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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#МЧС#Белгородский район#Пожар#Майский#Таврово#Сухая трава#Белгород#Дым#Новая деревня#Громкие звуки#БПЛА
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