В Белгородской области продлили особый противопожарный режим

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
Белгородцам сообщили о продлении особого противопожарного режима: на этот раз его ввели с 13 мая по 2 июня 2024 года.
В то время, пока в регионе действует режим, ограничивается нахождение граждан в лесах региона, запрещаются въезд транспорта в лесные зоны, организация там культурно-массовых и спортивных мероприятий, разведение костров, а также выполнение лесопильных работ с использованием открытого огня, машин и механизмов.
Напомним, что в Белгородской области особый противопожарный режим начал действовать с 22 апреля. Такое решение приняли из-за потепления и сильного ветра. В Белгороде такой режим будет длиться с 1 мая по 30 сентября 2024 года.