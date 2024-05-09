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В Белгородской области продлили особый противопожарный режим

В Белгородской области продлили особый противопожарный режим

9 мая 2024, 10:04
Фото: Изображение Midjourney
Режим будет действовать минимум до 2 июня 2024 года. В этот период белгородцы должны ограничить посещение лесов, разведение костров и проведение лесосечных работ. Об этом сообщили в правительстве Белгородской области.

Белгородцам сообщили о продлении особого противопожарного режима: на этот раз его ввели с 13 мая по 2 июня 2024 года.

В то время, пока в регионе действует режим, ограничивается нахождение граждан в лесах региона, запрещаются въезд транспорта в лесные зоны, организация там культурно-массовых и спортивных мероприятий, разведение костров, а также выполнение лесопильных работ с использованием открытого огня, машин и механизмов.

Напомним, что в Белгородской области особый противопожарный режим начал действовать с 22 апреля. Такое решение приняли из-за потепления и сильного ветра. В Белгороде такой режим будет длиться с 1 мая по 30 сентября 2024 года.

Особый противопожарный режим вводится в Белгородской области
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#Александра Склярова#Белгородская область#Противопожарный режим#Белгород
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