В Белгородской области продлили особый противопожарный режим

В то время, пока в регионе действует режим, ограничивается нахождение граждан в лесах региона, запрещаются въезд транспорта в лесные зоны, организация там культурно-массовых и спортивных мероприятий, разведение костров, а также выполнение лесопильных работ с использованием открытого огня, машин и механизмов.