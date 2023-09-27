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В трёх белгородских муниципалитетах ввели особый противопожарный режим

В трёх белгородских муниципалитетах ввели особый противопожарный режим

27 сентября 2023, 07:25
Фото: 1MI
Режим начинает действовать с 27 сентября в Белгородском районе, Губкинском и Новооскольском округах. Об этом сообщили в региональном МЧС.

С 09:00 сегодняшнего дня, 27 сентября, на территории трёх муниципалитетов Белгородской области начинает действовать особый противопожарный режим. Его ввели в Белгородском районе, Губкинском и Новооскольском горокругах из-за установившейся сухой и жаркой погоды.

В период действия особого противопожарного режима белгородцам запрещается посещать леса, въезжать в них на транспорте, разводить костры, жечь мусор и сухую траву или проводить лесосечные работы и работы с применением огня, машин и механизмов. За нарушение этих ограничений белгородцам грозит штраф, а в некоторых случаях — уголовная ответственность.

Напомним, что по Белгородской области особый противопожарный режим ввели ещё в апреле. С тех пор его неоднократно продлевали: в последний раз — до 4 октября.

Особый противопожарный режим будет действовать в Белгородской области до 4 октября
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#Белгородская область#Белгородский район#Административный штраф#Белгород#Губкинский горокруг#Режим#Особый противопожарный режим#Новооскольский горокруг#Александра Склярова
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