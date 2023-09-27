В трёх белгородских муниципалитетах ввели особый противопожарный режим

В период действия особого противопожарного режима белгородцам запрещается посещать леса, въезжать в них на транспорте, разводить костры, жечь мусор и сухую траву или проводить лесосечные работы и работы с применением огня, машин и механизмов. За нарушение этих ограничений белгородцам грозит штраф, а в некоторых случаях — уголовная ответственность.