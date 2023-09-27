В трёх белгородских муниципалитетах ввели особый противопожарный режим

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
С 09:00 сегодняшнего дня, 27 сентября, на территории трёх муниципалитетов Белгородской области начинает действовать особый противопожарный режим. Его ввели в Белгородском районе, Губкинском и Новооскольском горокругах из-за установившейся сухой и жаркой погоды.
В период действия особого противопожарного режима белгородцам запрещается посещать леса, въезжать в них на транспорте, разводить костры, жечь мусор и сухую траву или проводить лесосечные работы и работы с применением огня, машин и механизмов. За нарушение этих ограничений белгородцам грозит штраф, а в некоторых случаях — уголовная ответственность.
Напомним, что по Белгородской области особый противопожарный режим ввели ещё в апреле. С тех пор его неоднократно продлевали: в последний раз — до 4 октября.