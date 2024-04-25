В Белгороде ввели особый противопожарный режим

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С 1 мая по 30 сентября 2024 года ввели особый противопожарный режим в границах земельных участков белгородского городского лесничества.
На время действия режима будет ограничено нахождение граждан и въезд транспорта, за исключением машин лесопожарных формирований, оперативных служб, пожарных частей, аварийно-спасательных формирований, патрульных групп и государственной лесной охраны на территории лесничества.
Также на участках запрещается проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, разведение костров.
В планах — организовать работу наблюдательных постов в зонах, подверженных риску возникновения ландшафтных пожаров, организовать патрульные группы мониторинга Сосновки и уборку лесополос. В детских оздоровительных лагерях планируется провести обучение персонала и личного состава добровольных пожарных дружин, провести инструктаж с детьми.
Для эвакуации детей и персонала из оздоровительных лагерей, расположенных в лесном массиве «Сосновка», при возникновении лесного пожара предусмотрят выделение пяти автобусов. Также будет организовано круглосуточное дежурство пожарной автоцистерны в детском лагере «Юность».