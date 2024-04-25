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В Белгороде ввели особый противопожарный режим

В Белгороде ввели особый противопожарный режим

25 апреля 2024, 16:00
Фото: Изображение Midjourney
Длиться он будет с 1 мая по 30 сентября 2024 года. Действовать режим будет в границах земельных участков Белгородского городского лесничества, следует из документов мэрии.

С 1 мая по 30 сентября 2024 года ввели особый противопожарный режим в границах земельных участков белгородского городского лесничества.

На время действия режима будет ограничено нахождение граждан и въезд транспорта, за исключением машин лесопожарных формирований, оперативных служб, пожарных частей, аварийно-спасательных формирований, патрульных групп и государственной лесной охраны на территории лесничества.

Также на участках запрещается проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, разведение костров.

В планах — организовать работу наблюдательных постов в зонах, подверженных риску возникновения ландшафтных пожаров, организовать патрульные группы мониторинга Сосновки и уборку лесополос. В детских оздоровительных лагерях планируется провести обучение персонала и личного состава добровольных пожарных дружин, провести инструктаж с детьми.

Для эвакуации детей и персонала из оздоровительных лагерей, расположенных в лесном массиве «Сосновка», при возникновении лесного пожара предусмотрят выделение пяти автобусов. Также будет организовано круглосуточное дежурство пожарной автоцистерны в детском лагере «Юность».

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#Алина Харина#Город#Противопожарный режим#Новости Белгорода#Белгород
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