Особый противопожарный режим будет действовать в Белгородской области до 4 октября

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
В Белгородской области вновь продлили особый противопожарный режим. Он сохранится в регионе до 4 октября из-за установившейся сухой и жаркой погоды.
В период действия особого противопожарного режима в регионе действуют ограничения, запрещающие белгородцам посещать леса, въезжать в них на транспорте, разводить костры или проводить лесосечные работы и работы с применением огня, машин и механизмов.
За нарушение ограничений грозит штраф. Физические лица заплатят от 40 000 до 50 000 рублей, юридические лица — от 600 000 до 1 000 000 рублей. Также предусмотрена уголовная ответственность за уничтожение и повреждение деревьев.
Напомним, что особый противопожарный режим в регионе объявили в апреле 2023 года и с тех пор неоднократно продлевали.