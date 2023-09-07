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Published Сегодня, 09:49

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Updated Сегодня, 09:51

Особый противопожарный режим в Белгородской области снова продлили

Особый противопожарный режим будет действовать в Белгородской области до 4 октября

7 сентября 2023, 09:49
Фото: 1MI

Особый противопожарный режим в Белгородской области снова продлили

Продление режима связали с задержавшейся в регионе жаркой погодой. На этот раз режим продлили до 4 октября, сообщили в областном правительстве.

В Белгородской области вновь продлили особый противопожарный режим. Он сохранится в регионе до 4 октября из-за установившейся сухой и жаркой погоды.

В период действия особого противопожарного режима в регионе действуют ограничения, запрещающие белгородцам посещать леса, въезжать в них на транспорте, разводить костры или проводить лесосечные работы и работы с применением огня, машин и механизмов.

За нарушение ограничений грозит штраф. Физические лица заплатят от 40 000 до 50 000 рублей, юридические лица — от 600 000 до 1 000 000 рублей. Также предусмотрена уголовная ответственность за уничтожение и повреждение деревьев.

Напомним, что особый противопожарный режим в регионе объявили в апреле 2023 года и с тех пор неоднократно продлевали.

Особый противопожарный режим в Белгородской области продлили до 13 сентября
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#Белгородская область#Продление#Белгород#Особый противопожарный режим#Александра Склярова
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