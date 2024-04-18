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Published Сегодня, 08:29

Modified Сегодня, 08:31

Updated Сегодня, 08:31

Пожар

Особый противопожарный режим вводится в Белгородской области

18 апреля 2024, 08:29
Фото: 1MI
Пожар
Действовать он будет с 22 апреля по 12 мая 2024 года. На это время ограничено пребывание в лесах, разведение костров, проведение лесосечных работ, предупреждает правительство Белгородской области.

С 22 апреля в Белгородской области будет действовать особый противопожарный режим. Такое решение принято в связи с текущими погодными условиями — потеплением и сильным ветром.

Пока что режим будет действовать до 12 мая, но после этого его могут продлить.

На время действия режима ограничивается нахождение граждан в лесах региона, запрещаются въезд транспортных средств в лесные зоны, организация там культурно-массовых и спортивных мероприятий, разведение костров, выполнение лесопильных работ с использованием открытого огня, машин и механизмов.

Министерство природопользования Белгородской области напомнило, что за нарушение правил пожарной безопасности, может быть административная или уголовная ответственность в зависимости от характера действий.

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#Маргарита Водолажская#Белгородская область#Новости Белгорода#Ограничения#Белгород#Особый противопожарный режим
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