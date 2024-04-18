Особый противопожарный режим вводится в Белгородской области

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
С 22 апреля в Белгородской области будет действовать особый противопожарный режим. Такое решение принято в связи с текущими погодными условиями — потеплением и сильным ветром.
Пока что режим будет действовать до 12 мая, но после этого его могут продлить.
На время действия режима ограничивается нахождение граждан в лесах региона, запрещаются въезд транспортных средств в лесные зоны, организация там культурно-массовых и спортивных мероприятий, разведение костров, выполнение лесопильных работ с использованием открытого огня, машин и механизмов.
Министерство природопользования Белгородской области напомнило, что за нарушение правил пожарной безопасности, может быть административная или уголовная ответственность в зависимости от характера действий.