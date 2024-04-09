Стала известна причина крупного задымления в Белгороде

Posted Сегодня, 15:33
Published Сегодня, 15:33
Modified Сегодня, 15:35
Updated Сегодня, 15:35
9 апреля около 18:00 белгородцы заметили крупное задымление. В региональном управлении МЧС сообщили, что причиной стало возгорание мусора в районе улицы Мичурина. Сообщение об этом поступило в 17:45.
На место происшествия направили дежурный караул.
После уточнения информации в ведомстве добавили, что, по предварительным данным, горели автомобильные шины. Площадь пожара составила около 3 квадратных метров. В 17:56 открытое горение ликвидировали.
Напомним, жители областного центра пожаловались Бел.Ру, что в северной части Белгорода негде утилизировать старые автомобильные шины. Открыть третий пункт власти пока не могут.