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Posted Сегодня, 15:33

Published Сегодня, 15:33

Modified Сегодня, 15:35

Updated Сегодня, 15:35

Стала известна причина крупного задымления в Белгороде

Стала известна причина крупного задымления в Белгороде

9 апреля 2024, 15:33
Фото: Bel.ru
Столбы дыма жители областного центра заметили около 18:00. Причины озвучили в региональном управлении МЧС.
Сюжет
МЧС

9 апреля около 18:00 белгородцы заметили крупное задымление. В региональном управлении МЧС сообщили, что причиной стало возгорание мусора в районе улицы Мичурина. Сообщение об этом поступило в 17:45.

На место происшествия направили дежурный караул.

Фото: Bel.ru

После уточнения информации в ведомстве добавили, что, по предварительным данным, горели автомобильные шины. Площадь пожара составила около 3 квадратных метров. В 17:56 открытое горение ликвидировали.

Напомним, жители областного центра пожаловались Бел.Ру, что в северной части Белгорода негде утилизировать старые автомобильные шины. Открыть третий пункт власти пока не могут.

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#Происшествия#МЧС#Пожар#Мусор#Белгород#Кристина Семенчук
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