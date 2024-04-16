В каких местах можно пожарить шашлык и не получить штраф?

Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
Modified Сегодня, 14:35
Updated Сегодня, 14:35
На сегодняшний день пожароопасный сезон открыт в 54 регионах России. Из-за этого россияне должны тщательно выбирать места для разжигания костра и внимательно следить за ним, чтобы тот не распространился дальше.
Разводить огонь в настоящее время разрешается только во дворе частного дома или на даче, а также в специально оборудованных для этого местах. При этом, если россияне хотят пожарить шашлыки на собственном участке, необходимо отойти на пять метров от дома или любой другой постройки. Особенно важно оборудовать вокруг мангала специальную зону, на которой не должны быть разбросаны трава и мусор, не должен находиться забор и другие быстровоспламеняющиеся материалы.
В специально оборудованных местах обычно размещено всё самое необходимое: мангал, жаровня, беседка и песок, чтобы можно было оперативно потушить огонь. Нередко рядом с такими местами находится водоём, река или озеро.
Список мест, где жарить шашлыки нельзя, гораздо более объёмен, чем перечень разрешённых территорий. Так, костёр категорически нельзя разводить:
Кроме того, запрещается разводить костёр без металлической ёмкости, если наблюдаются сильные порывы ветра.
В случае, если россияне нарушили правила пожарной безопасности, им могут либо предъявить предупреждение, либо сразу выписать штраф в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей.
Наказание за несоблюдение особого противопожарного режима чуть суровее: предупреждения уже не будет, а размер штрафа, который могут заплатить отдыхающие, вырастает до 20 тысяч рублей.
Если же пожар возник во время жарки шашлыков, виновнику придётся заплатить штраф в размере до 50 тысяч рублей. Для юридических лиц наказание будет иным: штраф до 2 миллионов рублей, либо, если из-за пожара погибли или пострадали люди, работу их деятельности могут приостановить до 90 суток.