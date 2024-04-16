В каких местах можно пожарить шашлык и не получить штраф?

Разводить огонь в настоящее время разрешается только во дворе частного дома или на даче, а также в специально оборудованных для этого местах. При этом, если россияне хотят пожарить шашлыки на собственном участке, необходимо отойти на пять метров от дома или любой другой постройки. Особенно важно оборудовать вокруг мангала специальную зону, на которой не должны быть разбросаны трава и мусор, не должен находиться забор и другие быстровоспламеняющиеся материалы.