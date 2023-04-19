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В майские праздники шашлыки белгородцам обойдутся дороже

19 апреля 2023, 12:23
Фото: 1MI

«Шашлычный набор» подорожал в России

Больше всего подорожали мангалы. При этом готовое для жарки мясо, наоборот, подешевело, сообщают «Народные новости».

Ежегодно в России измеряется стоимость товаров к новогоднему столу, Масленице, майским и другим праздникам. В преддверии очередных длинных выходных эксперты подсчитали среднюю стоимость «шашлычного набора».

В этот список входят мясо, угли, мангал, средство для розжига. В 2023 году набор обойдётся примерно в 2,2 тыс. рублей, пишет издание. Средний чек на эти товары вырос на 8% в сравнении с показателями прошлого года.

Больше всего подорожали мангалы. Их стоимость повысилась на 34% — до 838 рублей. Вместе с тем подготовленное для жарки мясо подешевело на 5% и стоит в среднем 624 рубля.

Недавно эксперты объясняли ещё и подорожание овощей, а они, как известно, являются лучшей закуской к мясу на углях.

Эксперты ЦБ объяснили, почему подорожали овощи в Белгородской области
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#Анастасия Афанасенко#Шашлыки#Шашлычный набор#Майские праздники#Мангал#Мясо#Подорожание#Экономика
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