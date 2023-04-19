В майские праздники шашлыки белгородцам обойдутся дороже

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
Ежегодно в России измеряется стоимость товаров к новогоднему столу, Масленице, майским и другим праздникам. В преддверии очередных длинных выходных эксперты подсчитали среднюю стоимость «шашлычного набора».
В этот список входят мясо, угли, мангал, средство для розжига. В 2023 году набор обойдётся примерно в 2,2 тыс. рублей, пишет издание. Средний чек на эти товары вырос на 8% в сравнении с показателями прошлого года.
Больше всего подорожали мангалы. Их стоимость повысилась на 34% — до 838 рублей. Вместе с тем подготовленное для жарки мясо подешевело на 5% и стоит в среднем 624 рубля.
Недавно эксперты объясняли ещё и подорожание овощей, а они, как известно, являются лучшей закуской к мясу на углях.