Сухой и тёплый сентябрь: под Белгородом ввели повышенный режим пожароопасности

По словам чиновницы, сейчас в случае ЧП к ликвидации пожаров в муниципалитете есть 30 единиц техники, также администрация заключила соглашение с физическими лицами — более 50 единиц специализированной техники привлекается по соглашениям, есть ещё 24 добровольческие пожарные дружины.