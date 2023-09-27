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Под Белгородом ввели повышенный режим пожароопасности

Сухой и тёплый сентябрь: под Белгородом ввели повышенный режим пожароопасности

27 сентября 2023, 19:13
Фото: 1MI

Под Белгородом ввели повышенный режим пожароопасности

В регионе давно не было дождей, несмотря на осень. В Белгородском районе увеличились возгорания травы. Подробности рассказала глава муниципалитета Анна Куташова.

У главы Белгородского района поинтересовались, принимает ли администрация какие-либо действия, чтобы не допустить пожары на территории муниципалитета. Вопрос напрямую связан с погодой — длительной засухой. Анна Куташова подтвердила, что количество возгораний сухой травы возросло, что принесло определённые риски.

Было принято решение на территории Белгородского района и нескольких других муниципалитетов ввести режим повышенной готовности по вопросу пожароопасных рисков. Мы определили все мероприятия, которые ограничивают сбор и сжигание часовых поясов, работы вблизи объектов, которые могут быть подвержены рискам.
Анна Куташова, глава Белгородского района

По словам чиновницы, сейчас в случае ЧП к ликвидации пожаров в муниципалитете есть 30 единиц техники, также администрация заключила соглашение с физическими лицами — более 50 единиц специализированной техники привлекается по соглашениям, есть ещё 24 добровольческие пожарные дружины.

Напомним, 19 сентября в Новооскольском округе объявили пятый класс пожарной опасности. Это связано с тем, что в округе выпало меньше всего осадков в регионе.

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