Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:19

Published Сегодня, 13:19

Modified Сегодня, 13:21

Updated Сегодня, 13:21

Пожароопасный сезон начался в Белгородской области

20 марта 2023, 13:19
Фото: 1MI
Соответствующее решение приняли 20 марта. Причина — установление тёплой погоды, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Белгородской области начался пожароопасный сезон. Поспособствовали этому установившаяся плюсовая температура и сход снежного покрова. Датой начала пожароопасного сезона стало 20 марта.

С этого дня на территориях лесного фонда будут дежурить мобильные группы. В регионе усилят патрулирование лесов и прилегающих к ним территорий.

О пожарах, незаконных рубках и нарушениях лесного законодательства сообщать можно по номеру 8(4722)33-66-97 (диспетчерская регионального минприродопользования) или 8-800-100-94-00 (прямая линия лесной охраны).

Угрозе лесных и других природных пожаров в Белгородской области подвержено почти 600 населённых пунктов, 14 садовых некоммерческих товариществ и девять детских лагерей. Полный список ранее утвердило региональное правительство.

Почти 600 населённых пунктов в Белгородской области подвержены угрозе лесных пожаров
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгородской области начался пожар в жилом доме из-за загоревшейся постройки и автоВ Белгороде при пожаре погибли мужчина и женщинаОчевидцы назвали возможную причину крупного пожара в Белгороде
#Пожароопасный сезон#Леса#Общество#Белгородская область
Подпишитесь
Стали известны подробности причин задержания экс-мэра Старого Оскола Сергиенко
Сегодня, 14:06
«Дети есть, можно повоевать»: интервью командира отделения белгородской самообороны
Сегодня, 13:37
Олег Полухин покидает должность ректора НИУ «БелГУ»
Сегодня, 14:10
Знаю будущее: что рассказал белгородский депутат Сергачёв на суде по книге Моностона
Сегодня, 12:20
На Александра Сергиенко завели уголовное дело за получение взятки в 15 млн рублей
Сегодня, 15:59
На Белгородчине стартует новая волна «Школы фермера»
Сегодня, 13:36