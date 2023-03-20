Пожароопасный сезон начался в Белгородской области

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
В Белгородской области начался пожароопасный сезон. Поспособствовали этому установившаяся плюсовая температура и сход снежного покрова. Датой начала пожароопасного сезона стало 20 марта.
С этого дня на территориях лесного фонда будут дежурить мобильные группы. В регионе усилят патрулирование лесов и прилегающих к ним территорий.
О пожарах, незаконных рубках и нарушениях лесного законодательства сообщать можно по номеру 8(4722)33-66-97 (диспетчерская регионального минприродопользования) или 8-800-100-94-00 (прямая линия лесной охраны).
Угрозе лесных и других природных пожаров в Белгородской области подвержено почти 600 населённых пунктов, 14 садовых некоммерческих товариществ и девять детских лагерей. Полный список ранее утвердило региональное правительство.