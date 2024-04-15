Белгородец поджёг сухую траву, в которой едва не сгорел зайчонок

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
Сотрудники белгородского МЧС спасли зайчонка от пожара. Во время тушения сухой травы в посёлке Ровеньки спасатели заметили малыша прямо у огня. Они помогли животному убраться от опасности, перенесли его на безопасное расстояние и выпустили на территорию, которую удалось спасти от огня.
В настоящее время установлено лицо, которое подожгло сухую траву. Против мужчины составлен административный протокол.
Это не первый случай, когда огнеборцы спасают животных. При пожаре в Шебекино был спасён ёж. Сотрудники МЧС достали его из горевшей травы, ополоснули водой, и после животное скрылось.
Зимой сотрудники МЧС спасли провалившегося в отверстие септика пса. Собака застряла в выгребной яме и пробыла долгое время на холоде.