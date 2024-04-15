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Published Сегодня, 12:01

Modified Сегодня, 12:03

Updated Сегодня, 12:03

Пожар в Белгородской области

Белгородец поджёг сухую траву, в которой едва не сгорел зайчонок

15 апреля 2024, 12:01
Фото: ГУ МЧС России по Белгородской области
Пожар в Белгородской области

Пожарные белгородского МЧС спасли зайчонка

Малыша достали из горевшей травы. Его перенесли в безопасное место и отпустили, сообщает МЧС России по Белгородской области.
Сюжет
МЧС

Сотрудники белгородского МЧС спасли зайчонка от пожара. Во время тушения сухой травы в посёлке Ровеньки спасатели заметили малыша прямо у огня. Они помогли животному убраться от опасности, перенесли его на безопасное расстояние и выпустили на территорию, которую удалось спасти от огня.

В настоящее время установлено лицо, которое подожгло сухую траву. Против мужчины составлен административный протокол.

Это не первый случай, когда огнеборцы спасают животных. При пожаре в Шебекино был спасён ёж. Сотрудники МЧС достали его из горевшей травы, ополоснули водой, и после животное скрылось.

Зимой сотрудники МЧС спасли провалившегося в отверстие септика пса. Собака застряла в выгребной яме и пробыла долгое время на холоде.

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#Маргарита Водолажская#Общество#Белгородская область#МЧС#Ровеньки#Спасение#Новости Белгорода#Белгород#Зайчонок
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