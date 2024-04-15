Белгородец поджёг сухую траву, в которой едва не сгорел зайчонок

Сотрудники белгородского МЧС спасли зайчонка от пожара. Во время тушения сухой травы в посёлке Ровеньки спасатели заметили малыша прямо у огня. Они помогли животному убраться от опасности, перенесли его на безопасное расстояние и выпустили на территорию, которую удалось спасти от огня.