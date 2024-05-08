Жители одного из районов в Белгороде скоро смогут получить медпомощь рядом с домом

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Летом 2024 года в микрорайоне Новый в Белгороде появится новая амбулатория. Уже в июне строители должны завершить работы по возведению нового филиала городской поликлиники. Об этом рассказал министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников.
Сейчас местные жители вынуждены обращаться за медицинскими услугами в поликлинику № 8, которая находится в другом районе. Но в июле после установки необходимого оборудования амбулатория будет открыта для пациентов.
В новом медучреждении будут кабинеты врачей общей практики, узких специалистов, дневной стационар, прививочный и процедурные кабинеты. Амбулатория будет обслуживать жителей двух близлежащих округов общей численностью более 3 тысяч человек.