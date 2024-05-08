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Published Сегодня, 09:05

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Updated Сегодня, 09:07

В Белгороде летом откроют новую амбулаторию

Жители одного из районов в Белгороде скоро смогут получить медпомощь рядом с домом

8 мая 2024, 09:05
Фото: 1MI

В Белгороде летом откроют новую амбулаторию

Жители микрорайона Новый смогут получать медицинскую помощь в новой амбулатории уже летом 2024 года. Строительство филиала городской поликлиники завершится в июне, а открытие для пациентов запланировано на июль, сообщает министр здравоохранения Андрей Иконников.

Летом 2024 года в микрорайоне Новый в Белгороде появится новая амбулатория. Уже в июне строители должны завершить работы по возведению нового филиала городской поликлиники. Об этом рассказал министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников.

Сейчас местные жители вынуждены обращаться за медицинскими услугами в поликлинику № 8, которая находится в другом районе. Но в июле после установки необходимого оборудования амбулатория будет открыта для пациентов.

В новом медучреждении будут кабинеты врачей общей практики, узких специалистов, дневной стационар, прививочный и процедурные кабинеты. Амбулатория будет обслуживать жителей двух близлежащих округов общей численностью более 3 тысяч человек.

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