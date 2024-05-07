От укусов клещей в Белгородской области пострадали более 100 детей

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
С начала весны, по данным на 2 мая, клещи покусали 339 человек в Белгородской области. Среди пострадавших 124 ребёнка. Также зарегистрировано шесть случаев клещевого боррелиоза.
В Белгородской области нет риска заражения клещевым энцефалитом. Но для жителей, которые планируют поездки в регионы, где данное заболевание распространено, доступна профилактическая вакцинация. Её можно сделать в Белгородской областной клинической больнице Святителя Иоасафа. Так поступили уже девять жителей региона.
Белгородцы принесли на исследование в лаборатории 119 клещей. Результаты показали, что 24% из них были заражены боррелиями.