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Клещ

От укусов клещей в Белгородской области пострадали более 100 детей

7 мая 2024, 08:04
Фото: Изображение Midjourney
Клещ

Число пострадавших от укусов клещей белгородцев превысило 330

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что в Белгородской области с начала марта зарегистрировано 339 случаев укусов клещей. 124 пострадавших — дети. Также выявлено шесть случаев клещевого боррелиоза.

С начала весны, по данным на 2 мая, клещи покусали 339 человек в Белгородской области. Среди пострадавших 124 ребёнка. Также зарегистрировано шесть случаев клещевого боррелиоза.

В Белгородской области нет риска заражения клещевым энцефалитом. Но для жителей, которые планируют поездки в регионы, где данное заболевание распространено, доступна профилактическая вакцинация. Её можно сделать в Белгородской областной клинической больнице Святителя Иоасафа. Так поступили уже девять жителей региона.

Белгородцы принесли на исследование в лаборатории 119 клещей. Результаты показали, что 24% из них были заражены боррелиями.

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#Маргарита Водолажская#Общество#Белгородская область#Клещи#Болезни#Новости Белгорода#Укусы#Белгород
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