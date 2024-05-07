От укусов клещей в Белгородской области пострадали более 100 детей

В Белгородской области нет риска заражения клещевым энцефалитом. Но для жителей, которые планируют поездки в регионы, где данное заболевание распространено, доступна профилактическая вакцинация. Её можно сделать в Белгородской областной клинической больнице Святителя Иоасафа. Так поступили уже девять жителей региона.