Сезон клещей: как защитить себя и близких от заражения?

Если же масла под рукой нет, то вытаскивать его можно всем, что попадётся под руки — даже ногтями. И крутить клещей не надо: достаточно взять его за самое основание и выдернуть. Если же в ранке останется небольшая часть клеща, ничего страшного не случится: она выйдет со временем как заноза, а получение заражения вы уже предотвратили.