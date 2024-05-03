Сезон клещей: как защитить себя и близких от заражения?

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Зачастую сезон клещей наступает с первым потеплением, то есть в те дни, когда среднесуточная температура поднимается выше +10 °C. Особенно высокой вероятность подхватить клеща становится уже в майские праздники, когда многие трудящиеся выезжают на природу отдохнуть.
Наиболее опасными для человека клещами считаются именно лесные, поскольку они чаще переносят заболевания, а для животных — луговые, которые являются переносчиками пироплазмоза, что может привести к смерти.
Укус клещей человек практически не чувствует: связано это с тем, что, когда паукообразные кусают человека, они обрабатывают рану обезболивающим веществом, которое содержится в их слюне.
Не зря все советуют осматривать себя и животных после отдыха на природе на наличие клещей, — если снять паукообразного как можно скорее, то можно избежать заражения, потому что бактериальные инфекции от них можно подцепить только спустя 18-20 часов.
При этом, если вы всё-таки обнаружили на себе или близких клещей, сразу ехать в травмпункт не нужно — следует как можно быстрее вытащить членистоногого самостоятельно. Например, можно аккуратно вытащить клеща с помощью масла: достаточно помазать им место укуса. Паукообразный начнёт задыхаться и сам вылезет наружу.
Если же масла под рукой нет, то вытаскивать его можно всем, что попадётся под руки — даже ногтями. И крутить клещей не надо: достаточно взять его за самое основание и выдернуть. Если же в ранке останется небольшая часть клеща, ничего страшного не случится: она выйдет со временем как заноза, а получение заражения вы уже предотвратили.
В конце необходимо обязательно обработать ранку спиртом или йодом, а после — обратиться к врачу.
При болезни Лайма — или при боррелиозе — у заражённого человека начинается лихорадка, слабость, тошнота и головная боль, которые могут привести к плохой работе сердца и красным наростам на коже, а позже — к параличу и смерти. Вокруг укуса появляются красные кольца — их размер может быть как небольшим, так и очень крупным.
При клещевом энцефалите у человека наблюдается лихорадка, озноб, потливость и слабость, а при эрлихиозе поражаются клетки крови. Также есть омская геморрагическая лихорадка, для которой характерны сыпь, затруднённое дыхание и высокая температура, и гранулоцитарный анаплазмоз человека, который также протекает с высокой температурой, тошнотой и слабостью.
Полностью отказываться от отдыха на природе не стоит: по мнению специалиста, достаточно заправить штаны в носки, а в штаны — кофту с длинными рукавами, плотно прилегающими к телу. Открытые участки тела рекомендуется обрызгать репеллентами, чтобы паукообразные никак не смогли укусить человека.
Кроме того, каждую весну местные власти начинают обрабатывать общественные территории акарицидными средствами. Для клещей такие места приносят смерть. Некоторые россияне умудряются брызгать таким средством и свою одежду, чтобы наверняка не быть укушенным — и это помогает: если животное заползло на человека, то у него отнимаются лапки и он замертво падает на землю.
На удивление защититься от клещей жителям частного сектора бывает даже проще, поскольку клещи избегают запахов кошачьей мяты, лаванды и бархатцев, которые могут быть высажены у дома. Однако и занести внутрь жилья таких гостей тоже легче: они могут попасть внутрь на животных и на любых других вещах, принесённых с улицы.
Также врачи советуют россиянам не упрямиться и сделать прививку от клещевого энцефалита. Её рекомендуется делать за полтора месяца до апреля, когда паукообразные начинают свою охоту. В этом году, по состоянию на 30 апреля, привились более 2 млн россиян.
Также Роспотребнадзор России организовал горячую линию по профилактике клещевого энцефалита: специалисты с 30 апреля по 13 мая будут отвечать на любые вопросы обеспокоенных жителей.
С начала марта в Белгородской области клещи покусали более 250 человек. Статистику приводит региональный Роспотребнадзор. Из общего числа укушенных 96 — дети.
Кроме того, зарегистрировано как минимум четыре случая клещевого боррелиоза. Случаев заражения клещевым вирусным энцефалитом нет, однако те, кто планирует поездки в опасные по заболеванию регионы, делают прививки.
Из общего числа исследованных в лабораториях клещей у 18 обнаружили боррелии.