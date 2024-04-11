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Posted Сегодня, 09:14

Published Сегодня, 09:14

Modified Сегодня, 09:14

Updated Сегодня, 09:14

Клещ

К кому обращаться, чтобы двор многоэтажки обработали от клещей?

11 апреля 2024, 09:14
Фото: Изображение Midjourney
Клещ

Белгородцы интересуются, как добиться обработки двора МКД от клещей

Тему подняли во время прямого эфира мэра Белгорода Валентина Демидова. Глава горадминистрации сообщил, что в таких случаях необходимо обращаться к управляющей компании.

С вопросом к мэру обратилась жительница Белгорода Елена. Женщина спросила, с кого нужно спросить, чтобы территорию МКД обработали от клещей. В обращении речь шла о дворе многоэтажки на улице Почтовой.

Валентин Демидов сообщил, что за этот вопрос отвечает управляющая компания.

Меня проинформировали, что в вашем доме обработка не включена в перечень работ в рамках содержания общедомового имущества. Вы можете это исправить — провести общее собрание, включить эти работы в список.
Валентин Демидов

Также мэр напомнил, что Белгорблагоустройство сейчас занимается обработкой общественных территорий. От клещей будут обрабатывать парки, скверы и набережные. Графики работ будет публиковать мэрия Белгорода.

Когда в Белгороде обработают от клещей парки и скверы?
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#Город#Клещи#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина#Мкд#Валентин Демидов#Обработка
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