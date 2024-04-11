К кому обращаться, чтобы двор многоэтажки обработали от клещей?

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
С вопросом к мэру обратилась жительница Белгорода Елена. Женщина спросила, с кого нужно спросить, чтобы территорию МКД обработали от клещей. В обращении речь шла о дворе многоэтажки на улице Почтовой.
Валентин Демидов сообщил, что за этот вопрос отвечает управляющая компания.
Меня проинформировали, что в вашем доме обработка не включена в перечень работ в рамках содержания общедомового имущества. Вы можете это исправить — провести общее собрание, включить эти работы в список.
Валентин Демидов
Также мэр напомнил, что Белгорблагоустройство сейчас занимается обработкой общественных территорий. От клещей будут обрабатывать парки, скверы и набережные. Графики работ будет публиковать мэрия Белгорода.