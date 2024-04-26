Клещи с начала весны покусали 250 белгородцев

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
Modified Сегодня, 07:49
Updated Сегодня, 07:49
В Белгородской области с начала марта за медпомощью из-за укусов клещей обратились 250 человек. 96 из них — дети.
С начала марта в Белгородской области зарегистрировано четыре случая клещевого боррелиоза. В прошлом году за тот же период было зарегистрировано три случая.
В лабораторию на проверку белгородцы принесли 83 клеща, снятых с людей. Как оказалось, 18 клещей были заражены боррелиями.
Территория Белгородской области не является эндемичной по клещевому вирусному энцефалиту. Тем не менее девять человек, планирующих поездки в районы с высоким риском заражения клещевым энцефалитом, прошли вакцинацию.
В апреле белгородцы интересовались, как добиться обработки двора МКД от клещей. Глава горадминистрации сообщил, что в таких случаях необходимо обращаться к управляющей компании.
Также мэр напомнил, что Белгорблагоустройство сейчас занимается обработкой общественных территорий. От клещей будут обрабатывать парки, скверы и набережные. Графики работ будет публиковать мэрия Белгорода.