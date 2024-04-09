Когда в Белгороде обработают от клещей парки и скверы?

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Во время вечернего эфира мэра белгородцы поинтересовались, будут ли общественные места в городе обрабатывать от клещей.
Мэр Валентин Демидов ответил, что обработка парков, скверов, набережных и других зелёных общественных пространств запланирована на апрель. Чтобы начать обработку, необходима сухая безветренная погода.
В мэрии же напомнили, что для обработки применяется акарицидный препарат. Он не несёт вреда людям и животным, однако рекомендуется воздержаться от посещения мест отдыха в течение трёх часов после обработки.
Графики обработки территорий опубликуют в официальных сообществах городской администрации.
Напомним, что в 2023 году за весенне-летний период в больницы области с укусами клещей обратились 1143 жителя. Клещевой боррелиоз обнаружили у 65 обратившихся.