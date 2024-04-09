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Published Сегодня, 10:31

Modified Сегодня, 10:31

Updated Сегодня, 10:31

Клещ

Когда в Белгороде обработают от клещей парки и скверы?

9 апреля 2024, 10:31
Фото: Изображение Midjourney
Клещ

В Белгороде ждут благоприятной погоды для обработки зелёных зон от клещей

Необходимо, чтобы было сухо и не было ветра. Обработку будут проводить акарицидным препаратом, сообщил мэр Валентин Демидов.

Во время вечернего эфира мэра белгородцы поинтересовались, будут ли общественные места в городе обрабатывать от клещей.

Мэр Валентин Демидов ответил, что обработка парков, скверов, набережных и других зелёных общественных пространств запланирована на апрель. Чтобы начать обработку, необходима сухая безветренная погода.

В мэрии же напомнили, что для обработки применяется акарицидный препарат. Он не несёт вреда людям и животным, однако рекомендуется воздержаться от посещения мест отдыха в течение трёх часов после обработки.

Графики обработки территорий опубликуют в официальных сообществах городской администрации.

Напомним, что в 2023 году за весенне-летний период в больницы области с укусами клещей обратились 1143 жителя. Клещевой боррелиоз обнаружили у 65 обратившихся.

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#Город#Клещи#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина#Парки#Валентин Демидов#Обработка
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