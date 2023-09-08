Клещи покусали за весенне-летний сезон более тысячи белгородцев

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
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Updated Сегодня, 11:56
За период с 1 марта по 7 сентября в больницы Белгородской области с укусами клещей обратились 1143 жителя, из них 426 — дети. Клещевой боррелиоз обнаружили у 65 обратившихся в медучреждения жителей.
В Центр гигиены и эпидемиологии региона на исследование отправили 600 клещей, снятых с людей. Боррелиями оказались заражены 148 особей.
В Роспотребнадзоре по Белгородской области также отметили, что регион не является эндемичным по клещевому вирусному энцефалиту. Однако при планировании поездок в эндемичные регионы необходимы прививки. За сезон активности клещей вакцинацию прошли 114 человек, планирующих выезд из региона.