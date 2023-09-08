Клещи покусали за весенне-летний сезон более тысячи белгородцев

В Роспотребнадзоре по Белгородской области также отметили, что регион не является эндемичным по клещевому вирусному энцефалиту. Однако при планировании поездок в эндемичные регионы необходимы прививки. За сезон активности клещей вакцинацию прошли 114 человек, планирующих выезд из региона.