В соседнем с Белгородской областью регионе заметили ляп на баннере ко Дню Победы

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
На праздничном баннере в Курске вместо фотографии солдата времён Великой Отечественной войны разместили снимок срочника, сделанный в 1970-х годах. На нём была надпись «За мирное чистое небо, 1945».
На необычный баннер обратил внимание местный общественный деятель Вячеслав Абышкин.
Эта фотография, которую разместили курские специалисты на бывшей общаге у мемориала на Карла Маркса, занимавшиеся подготовкой данного баннера в память о победе в ВОВ, известна давно. Солдат-срочник СССР из 70-х годов, поэтому и врезалась в глаз. Непонятно, почему его фотку решили выдать за военную, разместив на баннере, но подозреваю, что из-за фотогеничности солдата и незнания темы. Ну хоть не немецкого солдата и танк, как бывало уже не раз.
Вячеслав Абышкин
Снимок был сделан известным советским фотографом Владимиром Вяткиным. На фотографии запечатлён срочник Владимир Кусеров. До службы в армии молодой человек работал силовым акробатом в цирке, а после призыва попал в 5-ю роту 406-го полка Таманской дивизии. Эта рота была особенной — в неё отбирали талантливых молодых людей для создания своеобразного армейского ансамбля.
Однако снимок Кусерова под названием «Солдат» не прошёл военную цензуру из-за того, что срочник был подстрижен не по уставу. Но фотография попала в Англию, где вызвала широкий общественный резонанс. Газета Daily Mail опубликовала её на всю полосу с подписью: «Мы впервые видим русского солдата, которому не хочется воевать».