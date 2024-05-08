В соседнем с Белгородской областью регионе заметили ляп на баннере ко Дню Победы

Однако снимок Кусерова под названием «Солдат» не прошёл военную цензуру из-за того, что срочник был подстрижен не по уставу. Но фотография попала в Англию, где вызвала широкий общественный резонанс. Газета Daily Mail опубликовала её на всю полосу с подписью: «Мы впервые видим русского солдата, которому не хочется воевать».