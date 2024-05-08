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Баннер ко Дню Победы, фото тематическое

В соседнем с Белгородской областью регионе заметили ляп на баннере ко Дню Победы

8 мая 2024, 08:10
Фото: 1MI
Баннер ко Дню Победы, фото тематическое

Баннер ко Дню Победы в Курске украсило фото солдата из 70-х годов

В Курске вместо фотографии солдата времён Великой Отечественной войны на баннере разместили снимок срочника из 1970-х годов. Об этом сообщает издание «‎Курские известия».

На праздничном баннере в Курске вместо фотографии солдата времён Великой Отечественной войны разместили снимок срочника, сделанный в 1970-х годах. На нём была надпись «За мирное чистое небо, 1945».

На необычный баннер обратил внимание местный общественный деятель Вячеслав Абышкин.

Эта фотография, которую разместили курские специалисты на бывшей общаге у мемориала на Карла Маркса, занимавшиеся подготовкой данного баннера в память о победе в ВОВ, известна давно. Солдат-срочник СССР из 70-х годов, поэтому и врезалась в глаз. Непонятно, почему его фотку решили выдать за военную, разместив на баннере, но подозреваю, что из-за фотогеничности солдата и незнания темы. Ну хоть не немецкого солдата и танк, как бывало уже не раз.
Вячеслав Абышкин

Снимок был сделан известным советским фотографом Владимиром Вяткиным. На фотографии запечатлён срочник Владимир Кусеров. До службы в армии молодой человек работал силовым акробатом в цирке, а после призыва попал в 5-ю роту 406-го полка Таманской дивизии. Эта рота была особенной — в неё отбирали талантливых молодых людей для создания своеобразного армейского ансамбля.

Однако снимок Кусерова под названием «Солдат» не прошёл военную цензуру из-за того, что срочник был подстрижен не по уставу. Но фотография попала в Англию, где вызвала широкий общественный резонанс. Газета Daily Mail опубликовала её на всю полосу с подписью: «Мы впервые видим русского солдата, которому не хочется воевать».

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#Маргарита Водолажская#Общество#Курская область#День Победы#Черноземье#9 мая#Баннер#Ляп
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