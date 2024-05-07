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Published Сегодня, 11:23

Modified Сегодня, 11:23

Updated Сегодня, 11:23

Салют

В ещё одном регионе решили отказаться от салюта 9 Мая

7 мая 2024, 11:23
Фото: 1MI
Салют

День Победы в Орле пройдёт без салюта

В столице региона проведут концерты, праздничный парад и церемонию возложения цветов к памятникам, пишет «Орелtimes».

В Орле решили отказаться от праздничного салюта 9 Мая. В городе в День Победы проведут концерты, парад и церемонию возложения цветов. Мероприятия в честь праздника в Орловской области пройдут не только 9 мая, но и накануне. В регионе запланированы также автопробег, патриотические акции, показ кинофильма.

Напомним, что в Белгородской области очных мероприятий в этот день не планируется. Также было решено отказаться от шествия «Бессмертного полка». В областном центре в честь праздника установили арт-инсталляцию «Знамя Победы над Рейхстагом». Монумент состоит из фотографий фронтовиков. Также в регионе проходит акция «Окна памяти».

Очных мероприятий на День Победы в Белгородской области не будет
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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Салют#День Победы#9 мая#Орловская область
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