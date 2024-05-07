В ещё одном регионе решили отказаться от салюта 9 Мая

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
В Орле решили отказаться от праздничного салюта 9 Мая. В городе в День Победы проведут концерты, парад и церемонию возложения цветов. Мероприятия в честь праздника в Орловской области пройдут не только 9 мая, но и накануне. В регионе запланированы также автопробег, патриотические акции, показ кинофильма.
Напомним, что в Белгородской области очных мероприятий в этот день не планируется. Также было решено отказаться от шествия «Бессмертного полка». В областном центре в честь праздника установили арт-инсталляцию «Знамя Победы над Рейхстагом». Монумент состоит из фотографий фронтовиков. Также в регионе проходит акция «Окна памяти».