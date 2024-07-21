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2024
Баннер в поддержку Белгорода вывесили на матче РПЛ в Москве
Приграничный город, подвергающийся обстрелам ВСУ, поддержали болельщики воронежского «Факела» на игре с московским «Динамо».
21 июля, 08:09
2023
Погиб через год после начала мобилизации: в центре Белгорода почтили память сержанта
22 декабря 2023, 10:03
Ещё один погибший в СВО белгородец попал на баннеры в центре города
10 апреля 2023, 08:42
Появятся ли в Белгороде новые баннеры с погибшими в СВО военными
11 января 2023, 14:31
2022
Белгородцев возмутили расположенные рядом фото погибшего воина и реклама «Светофора»
Они размещены на рекламной колонне, которая находится прямо в центре города. Белгородцы недовольны таким соседством и просят оформить фото погибшего воина достойным образом.
17 декабря 2022, 07:15
Мэр Белгорода назвал поздравление с днём рождения на баннерах к 5 августа ошибкой
Ко Дню города в областном центре появились баннеры с надписью «С днём рождения, Белгород». Ситуацию прокомментировал руководитель городской администрации Антон Иванов.
5 августа 2022, 09:58
2021
Правила хорошего баннера: дизайн и печать
14 декабря 2021, 13:15

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