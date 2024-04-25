В автобусах Белгорода появились портреты участников Великой Отечественной войны

Недавно сообщалось, что фото погибших участников СВО не планируют размещать в автобусах ко Дню Победы. По официальной информации, портреты героев и участников Великой Отечественной войны появятся в 517 автобусах, которые курсируют по маршрутам Белгородской агломерации. Всего в планах — установить около 4000 плакатов.