В автобусах Белгорода появились портреты участников Великой Отечественной войны

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Читатели Бел.Ру отправили в редакцию первые снимки автобусов, на окнах которых появились портреты участников Великой Отечественной войны.
Отметим, что традиционного шествия «Бессмертного полка» в этом году в Белгороде не будет. Вместо массовых собраний проведут «Окна памяти».
Недавно сообщалось, что фото погибших участников СВО не планируют размещать в автобусах ко Дню Победы. По официальной информации, портреты героев и участников Великой Отечественной войны появятся в 517 автобусах, которые курсируют по маршрутам Белгородской агломерации. Всего в планах — установить около 4000 плакатов.
На Гражданском проспекте тем временем монтируют праздничные растяжки.