Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:23

Published Сегодня, 08:23

Modified Сегодня, 08:25

Updated Сегодня, 08:25

Портреты участников Великой Отечественной войны в автобусах Белгорода

В автобусах Белгорода появились портреты участников Великой Отечественной войны

25 апреля 2024, 08:23
Фото: Bel.ru
Портреты участников Великой Отечественной войны в автобусах Белгорода
В этом году массовых мероприятий в День Победы в Белгороде не будет. Вместо этого пройдёт акция «Окна памяти». В белгородских автобусах уже начали появляться портреты участников Великой Отечественной войны.

Читатели Бел.Ру отправили в редакцию первые снимки автобусов, на окнах которых появились портреты участников Великой Отечественной войны.

Отметим, что традиционного шествия «Бессмертного полка» в этом году в Белгороде не будет. Вместо массовых собраний проведут «Окна памяти».

Недавно сообщалось, что фото погибших участников СВО не планируют размещать в автобусах ко Дню Победы. По официальной информации, портреты героев и участников Великой Отечественной войны появятся в 517 автобусах, которые курсируют по маршрутам Белгородской агломерации. Всего в планах — установить около 4000 плакатов.

На Гражданском проспекте тем временем монтируют праздничные растяжки.

Портреты участников Великой Отечественной войны в автобусах в БелгородеПортреты участников Великой Отечественной войны в автобусах в Белгороде
Портреты участников Великой Отечественной войны в автобусах в Белгороде Портреты участников Великой Отечественной войны в автобусах в Белгороде
Портреты участников Великой Отечественной войны в автобусах в Белгороде
Фото: Bel.ru
В Белгородской области ветераны Великой Отечественной войны получили выплаты
Узнать подробнее
Читайте также:
«Бессмертный полк» в России не будут проводить в очном форматеОчных мероприятий на День Победы в Белгородской области не будет
#Маргарита Водолажская#Город#Белгородская область#Акция#Автобусы#Новости Белгорода#День Победы#Белгород
Подпишитесь
Накопилось много претензий: Гладков объявил об отставке главы района
Сегодня, 08:04
Откажем в помощи в случае прилёта: владельцам авторынков поставили условие
Сегодня, 06:55
Что будет с фестивалями «Река в цвету» и «Белгородское лето»?
Сегодня, 11:57
В «Агро-Белогорье» обновили совет директоров: в него вошёл «независимый меценат»
Сегодня, 12:47
«Красная Минерва» могла стать причиной жёлтого неба и ржавого дождя в Белгороде
Сегодня, 10:20
Стало известно, кто отремонтирует дорогостоящую сцену на Везёлке в Белгороде
Сегодня, 09:17
"