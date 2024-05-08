Предприниматели в Белгородской области стали чаще страховать риски и имущество

Бизнес в Белгородской области стал чаще страховать риски и имущество. Речь идёт о сравнении показателей за 2022 и 2023 годы. Так, на 69% увеличилось страхование предпринимательских рисков, на 119% — страхование имущества (за исключением автомобилей и сельхозтехники). К такой мере предприниматели обращаются для того, чтобы сохранить бизнес в случае форс-мажора.