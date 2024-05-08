Предприниматели в Белгородской области стали чаще страховать риски и имущество

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
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Updated Сегодня, 08:37
Бизнес в Белгородской области стал чаще страховать риски и имущество. Речь идёт о сравнении показателей за 2022 и 2023 годы. Так, на 69% увеличилось страхование предпринимательских рисков, на 119% — страхование имущества (за исключением автомобилей и сельхозтехники). К такой мере предприниматели обращаются для того, чтобы сохранить бизнес в случае форс-мажора.
На добровольное страхование белгородцы в минувшем году направили 5,5 млрд рублей. На 20% увеличились премии по страхованию жизни, на 14,5% — сборы на личное страхование, в том числе от несчастных случаев.
На 28% выросли взносы на обязательное страхование. Общая сумма составила 3,1 млрд рублей. Как пояснили в пресс-службе регионального отделения Банка России, почти всю сумму составили средства, направленные на полисы ОСАГО.
Общий объём страховых премий в минувшем году составил 8,6 млрд рублей. В сравнении с 2022-м показатель увеличился почти на четверть. Страховщики в 2023 году выплатили белгородцам чуть более 5,5 млрд рублей: сумма выросла почти на 36%.