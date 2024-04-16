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Прокуратура

Прокуратура: от белгородцев не поступало жалоб на отказ в страховании имущества

16 апреля 2024, 12:38
Фото: 1MI
Прокуратура
Ранее в Сети появилась информация о том, что две организации якобы отказали в страховании квартиры в Белгороде. Однако в надзорном ведомстве заявили, что жалоб на отказ от заключения договоров страхования не было.

Прокуратура Белгородской области провела проверку информации, опубликованной в Сети, о случаях отказа в заключении договоров страхования недвижимости. Утверждалось, что две организации якобы не захотели страховать квартиры в Белгороде.

По информации прокуратуры, жалоб на отказ страховых организаций от заключения договоров с гражданами, в том числе страхования недвижимого имущества по договорам ипотеки, не поступало. Организации, о которых речь шла в публикации, не имеют представительства на территории региона. В связи с этим информацию передали прокуратуре в регионе местонахождения страховщиков.

Те же страховые компании, которые имеют представительства в Белгородской области, продолжают работать в прежнем режиме. Отказов в заключении договоров с гражданами со стороны страховщиков не имелось, заявили в прокуратуре.

С начала года в регионе заключили свыше 3,4 тыс. договоров комплексного ипотечного страхования.

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