Прокуратура: от белгородцев не поступало жалоб на отказ в страховании имущества

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
Прокуратура Белгородской области провела проверку информации, опубликованной в Сети, о случаях отказа в заключении договоров страхования недвижимости. Утверждалось, что две организации якобы не захотели страховать квартиры в Белгороде.
По информации прокуратуры, жалоб на отказ страховых организаций от заключения договоров с гражданами, в том числе страхования недвижимого имущества по договорам ипотеки, не поступало. Организации, о которых речь шла в публикации, не имеют представительства на территории региона. В связи с этим информацию передали прокуратуре в регионе местонахождения страховщиков.
Те же страховые компании, которые имеют представительства в Белгородской области, продолжают работать в прежнем режиме. Отказов в заключении договоров с гражданами со стороны страховщиков не имелось, заявили в прокуратуре.
С начала года в регионе заключили свыше 3,4 тыс. договоров комплексного ипотечного страхования.