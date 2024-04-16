Прокуратура: от белгородцев не поступало жалоб на отказ в страховании имущества

По информации прокуратуры, жалоб на отказ страховых организаций от заключения договоров с гражданами, в том числе страхования недвижимого имущества по договорам ипотеки, не поступало. Организации, о которых речь шла в публикации, не имеют представительства на территории региона. В связи с этим информацию передали прокуратуре в регионе местонахождения страховщиков.