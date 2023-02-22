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Published Сегодня, 12:52

Modified Сегодня, 12:54

Updated Сегодня, 12:54

Белгородцы стали чаще жаловаться в ЦБ на страховку, но реже на ипотеку

22 февраля 2023, 12:52
Фото: 1MI
В минувшем году жители области больше жаловались на страховку и оформление кредитов по чужим документам, но меньше из-за ипотеки, пишет региональное отделение Центробанка. Всего белгородцы отправили в ЦБ более 2,4 тыс. обращений.

За минувший год количество жалоб белгородцев в Банк России увеличилось на 21% в сравнении с 2021 годом. Всего жители области направили более 2400 обращений. Рост жалоб связывают с санкциями, так как каждое тринадцатое обращение касалось санкционных ограничений.

Если же такие жалобы не учитывать, то общее число жалоб за прошлый год снизилось на 8%. У белгородцев стало меньше вопросов по ипотечным и потребительским кредитам.

А вот страховка, наоборот, вызывала у жителей региона вопросы — 719 жалоб на страхование, из них 87% связаны с ОСАГО. Среди прочего белгородцы оспаривали неверное назначение коэффициента бонус-малус (КБМ).

На 12% стало больше жалоб на микрофинансовые организации (МФО). Каждое седьмое обращение касалось реструктуризации долгов. Кроме этого, белгородцы возмущались навязыванию дополнительных услуг при заключении договора займа.

Участились случаи оформления онлайн-микрозаймов по чужим документам. Вскоре ситуация должна измениться, заверили в регуляторе.

Каждая шестая жалоба белгородцев в ЦБ была на санкции
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#Ольга Аксёнова#Центробанк#Банк россии#Жалобы#Страховка#Ипотечный кредит#ОСАГО#МФО#Экономика#Белгородская область
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