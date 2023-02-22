Белгородцы стали чаще жаловаться в ЦБ на страховку, но реже на ипотеку

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
За минувший год количество жалоб белгородцев в Банк России увеличилось на 21% в сравнении с 2021 годом. Всего жители области направили более 2400 обращений. Рост жалоб связывают с санкциями, так как каждое тринадцатое обращение касалось санкционных ограничений.
Если же такие жалобы не учитывать, то общее число жалоб за прошлый год снизилось на 8%. У белгородцев стало меньше вопросов по ипотечным и потребительским кредитам.
А вот страховка, наоборот, вызывала у жителей региона вопросы — 719 жалоб на страхование, из них 87% связаны с ОСАГО. Среди прочего белгородцы оспаривали неверное назначение коэффициента бонус-малус (КБМ).
На 12% стало больше жалоб на микрофинансовые организации (МФО). Каждое седьмое обращение касалось реструктуризации долгов. Кроме этого, белгородцы возмущались навязыванию дополнительных услуг при заключении договора займа.
Участились случаи оформления онлайн-микрозаймов по чужим документам. Вскоре ситуация должна измениться, заверили в регуляторе.