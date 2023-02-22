Белгородцы стали чаще жаловаться в ЦБ на страховку, но реже на ипотеку

За минувший год количество жалоб белгородцев в Банк России увеличилось на 21% в сравнении с 2021 годом. Всего жители области направили более 2400 обращений. Рост жалоб связывают с санкциями, так как каждое тринадцатое обращение касалось санкционных ограничений.