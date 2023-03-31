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Published Сегодня, 14:44

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Каждый девятый белгородец оформил страховку от несчастных случаев и болезней

31 марта 2023, 14:44
Фото: 1MI

Страховые компании выплатили белгородцам почти 3,5 млрд рублей за минувший год

Жители Белгородской области за 2022 год получили от страховых компаний почти 3,5 млрд рублей. Каждый 77-й белгородец застраховал свою жизнь, а каждый девятый оформил страховку от несчастных случаев и болезней, пишет региональное отделение Банка России.

За минувший год страховщики выплатили жителям региона почти 3,5 млрд рублей. Это на 14% больше, чем за 2021 год. Всего за 2022 год белгородцы оформили 770 тысяч страховых полисов.

Каждый 77-й житель области застраховал свою жизнь. Выплаты по этим полисам в общей сложности приблизились к 1,9 млрд рублей. Каждый девятый оформил страховку от несчастных случаев и болезней. Выплаты по этому виду страхования превысили 92 млн рублей.

Около 5,2 млрд рублей потратили белгородцы в прошлом году за все оформленные полисы.

В регуляторе напоминают, что с 1 апреля начнут действовать новые правила информирования клиентов страховых компаний. Перед заключением договора страховщик обязан будет предоставлять потребителю ключевой информационный документ (КИД).

КИД — это памятка о важных условиях договора. В ней указаны страховые случаи и исключения, сроки и сумма возврата страховой премии при досрочном расторжении договора, досудебное урегулировании споров.

Помимо этого, страховые компании будут сами напоминать клиентам о праве в течение 14 дней отказаться от полиса с возмещением уплаченной страховой премии за исключением дней фактического действия страховки. Такая возможность действует для большинства видов добровольного страхования.

Напомним, в минувшем году жители Белгородской области чаще всего жаловались на ОСАГО. Причиной стало неверное назначение коэффициента бонус-малус.

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#Ольга Аксёнова#Страховка#Цб#Страхование жизни#Полис#Страхование от несчастных случаев#Экономика#Белгородская область
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