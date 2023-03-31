Каждый девятый белгородец оформил страховку от несчастных случаев и болезней

Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
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Updated Сегодня, 14:46
За минувший год страховщики выплатили жителям региона почти 3,5 млрд рублей. Это на 14% больше, чем за 2021 год. Всего за 2022 год белгородцы оформили 770 тысяч страховых полисов.
Каждый 77-й житель области застраховал свою жизнь. Выплаты по этим полисам в общей сложности приблизились к 1,9 млрд рублей. Каждый девятый оформил страховку от несчастных случаев и болезней. Выплаты по этому виду страхования превысили 92 млн рублей.
Около 5,2 млрд рублей потратили белгородцы в прошлом году за все оформленные полисы.
В регуляторе напоминают, что с 1 апреля начнут действовать новые правила информирования клиентов страховых компаний. Перед заключением договора страховщик обязан будет предоставлять потребителю ключевой информационный документ (КИД).
КИД — это памятка о важных условиях договора. В ней указаны страховые случаи и исключения, сроки и сумма возврата страховой премии при досрочном расторжении договора, досудебное урегулировании споров.
Помимо этого, страховые компании будут сами напоминать клиентам о праве в течение 14 дней отказаться от полиса с возмещением уплаченной страховой премии за исключением дней фактического действия страховки. Такая возможность действует для большинства видов добровольного страхования.
Напомним, в минувшем году жители Белгородской области чаще всего жаловались на ОСАГО. Причиной стало неверное назначение коэффициента бонус-малус.