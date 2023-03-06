Белгородцы устраивали подставные ДТП, чтобы получить страховку

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
Ранее судимый житель области придумал схему, как получать деньги со страховых компаний. Для реализации замысла он привлёк троих знакомых, в том числе аварийного комиссара.
Мужчины находили машины после ДТП или сами ставили на авто повреждённые детали. После этого машины сталкивали на дороге, чтобы создать видимость настоящего происшествия. Иногда они даже не прибегали к инсценировкам, а просто вызвали аварийного комиссара.
Затем подозреваемые обращались в страховые компании за возмещением убытков, вводя их в заблуждение относительно фактов произошедшего ДТП и повреждений.
Пока известно о шести эпизодах противоправных действий белгородцев. По ним они получили от страховщиков 500 тысяч рублей. В дальнейшем участники группы рассчитывали заработать таким образом ещё 1,6 млн рублей.
В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 (Покушение на преступление) и ч. 2 ст. 159.5 УК РФ (Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору).
Полиция провела у фигурантов 11 обысков и изъяла три автомобиля, договоры купли-продажи, компьютеры, телефоны. Подозреваемый в организации заключён под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде.
Ранее полиция Старого Оскола задержала подозреваемую в мошенничестве. Женщина под видом проведения обряда с яйцами и купюрами выманила у пенсионерки 300 тыс. рублей.