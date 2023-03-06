Белгородцы устраивали подставные ДТП, чтобы получить страховку

Мужчины находили машины после ДТП или сами ставили на авто повреждённые детали. После этого машины сталкивали на дороге, чтобы создать видимость настоящего происшествия. Иногда они даже не прибегали к инсценировкам, а просто вызвали аварийного комиссара.