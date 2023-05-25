Белгородцы жалуются на сбои системы страхования в приграничье

Первый вице-премьер Андрей Белоусов уже поручил найти решение проблем со страхованием в регионах России, которые граничат с Украиной. С жалобами на сбои системы страхования к чиновникам обращаются как белгородцы, так и куряне, пишет издание со ссылкой на РБК.