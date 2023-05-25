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Белгородцы жалуются на сбои системы страхования в приграничье

25 мая 2023, 09:41
Фото: 1MI
Страховые компании массово отказывают гражданам в выплате страховок, а банки не принимают в качестве залога имущество, которые находится в приграничье. Об этом пишут «Новые известия».
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СВО

Белгородцы жалуются на сбои системы страхования — им массово отказывают в выплате страховок. Банки не принимают в качестве залога имущество, находящееся приграничных районах. Его оценивают в ноль рублей.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов уже поручил найти решение проблем со страхованием в регионах России, которые граничат с Украиной. С жалобами на сбои системы страхования к чиновникам обращаются как белгородцы, так и куряне, пишет издание со ссылкой на РБК.

Председатель белгородского отделения организации «Деловая Россия» Сергей Лисов отмечает, что страховщики отказывают в выплатах в связи с несоответствием прописанной в полисе статье при ведении СВО. Теперь Минфину, ЦБ и Всероссийскому союзу страховщиков нужно проанализировать обращения и найти пути решения проблемы.

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#Белгородская область#Курская область#СВО#Страхование#Отказ#Приграничье#Наталья Корявых
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