Белгородцы жалуются на сбои системы страхования в приграничье

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
Modified Сегодня, 09:43
Updated Сегодня, 09:43
Белгородцы жалуются на сбои системы страхования — им массово отказывают в выплате страховок. Банки не принимают в качестве залога имущество, находящееся приграничных районах. Его оценивают в ноль рублей.
Первый вице-премьер Андрей Белоусов уже поручил найти решение проблем со страхованием в регионах России, которые граничат с Украиной. С жалобами на сбои системы страхования к чиновникам обращаются как белгородцы, так и куряне, пишет издание со ссылкой на РБК.
Председатель белгородского отделения организации «Деловая Россия» Сергей Лисов отмечает, что страховщики отказывают в выплатах в связи с несоответствием прописанной в полисе статье при ведении СВО. Теперь Минфину, ЦБ и Всероссийскому союзу страховщиков нужно проанализировать обращения и найти пути решения проблемы.