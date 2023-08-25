Белгородцы стали реже жаловаться на услуги страхования и МФО

Во втором квартале текущего года жители региона обращались с жалобами в ЦБ 377 раз, это на 60% меньше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе регулятора. Уменьшилось число жалоб в сфере страхования и на микрофинансовые организации.

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