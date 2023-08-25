Белгородцы стали реже жаловаться на услуги страхования и МФО

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
Количество жалоб от белгородцев в Банк России во втором квартале 2023 года сократилось на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В указанный период текущего года ЦБ получил 377 жалоб от жителей региона.
В основном жалобы касались деятельности кредитных организаций. Речь о выдаче авто- и потребительских кредитов, об ипотеке, работе банкоматов и исполнительном производстве.
Меньше стало вопросов и к сфере страхования. ЦБ получил 101 обращение по этой теме. В прошлом году их насчитывалось 180. Как правило, жители региона отстаивали права на справедливое начисление коэффициента бонус-малус при оформлении полиса ОСАГО.
На 40% сократилось число жалоб на микрофинансовые организации — до 37. В прошлом году их зафиксировали 92.