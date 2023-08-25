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Белгородцы стали реже жаловаться на услуги страхования и МФО

Белгородцы стали реже жаловаться на услуги страхования и МФО

25 августа 2023, 12:57
Фото: 1MI
Во втором квартале текущего года жители региона обращались с жалобами в ЦБ 377 раз, это на 60% меньше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе регулятора. Уменьшилось число жалоб в сфере страхования и на микрофинансовые организации.
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Ипотека

Количество жалоб от белгородцев в Банк России во втором квартале 2023 года сократилось на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В указанный период текущего года ЦБ получил 377 жалоб от жителей региона.

В основном жалобы касались деятельности кредитных организаций. Речь о выдаче авто- и потребительских кредитов, об ипотеке, работе банкоматов и исполнительном производстве.

Меньше стало вопросов и к сфере страхования. ЦБ получил 101 обращение по этой теме. В прошлом году их насчитывалось 180. Как правило, жители региона отстаивали права на справедливое начисление коэффициента бонус-малус при оформлении полиса ОСАГО.

На 40% сократилось число жалоб на микрофинансовые организации — до 37. В прошлом году их зафиксировали 92.

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#Белгородская область#Экономика#Ипотека#Микрофинансовые организации#Цб#Банк россии#Страхование#Жалобы#Наталья Корявых#Кредитные организации
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