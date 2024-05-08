Не в этот раз: в Госдуме отказались сокращать рабочую неделю на один час

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
Сенатор Айрат Гибатдинов, входящий в состав комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, предложил скорректировать нормы Трудового кодекса и сократить рабочий день на час перед обычным или праздничным выходным. Такое нововведение предполагало общее сокращение рабочей недели с 40 часов до 39.
Гибатдинов обосновал такое предложение тем, что работодатели начали злоупотреблять властью и увеличивать нагрузку на сотрудников, лишая их компенсации за переработки. Особенно это, по мнению сенатора, касается тех, кто работает в удалённом формате.
Из-за такой нагрузки у многих россиян развиваются хроническая усталость, стресс и эмоциональное выгорание, поэтому особенно важно создать комфортные условия и сделать пятницу сокращённым днём.
Однако комитет Госдумы не согласился с предложением, посчитав его несвоевременным, и порекомендовал отклонить его при рассмотрении в первом чтении.