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Госдуме не понравилось предложение о сокращении рабочей недели на один час

Не в этот раз: в Госдуме отказались сокращать рабочую неделю на один час

8 мая 2024, 13:49
Фото: Изображение Midjourney

Госдуме не понравилось предложение о сокращении рабочей недели на один час

Сенатор РФ предложил сократить рабочую неделю россиян на один час, но такое предложение комитету Госдумы не понравилось: депутаты порекомендовали отклонить законопроект в первом чтении. Подробности рассказали журналисты «Новых известий».
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Работа

Сенатор Айрат Гибатдинов, входящий в состав комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, предложил скорректировать нормы Трудового кодекса и сократить рабочий день на час перед обычным или праздничным выходным. Такое нововведение предполагало общее сокращение рабочей недели с 40 часов до 39.

Гибатдинов обосновал такое предложение тем, что работодатели начали злоупотреблять властью и увеличивать нагрузку на сотрудников, лишая их компенсации за переработки. Особенно это, по мнению сенатора, касается тех, кто работает в удалённом формате.

Из-за такой нагрузки у многих россиян развиваются хроническая усталость, стресс и эмоциональное выгорание, поэтому особенно важно создать комфортные условия и сделать пятницу сокращённым днём.

Однако комитет Госдумы не согласился с предложением, посчитав его несвоевременным, и порекомендовал отклонить его при рассмотрении в первом чтении.

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#Александра Склярова#Общество#Рабочая неделя#Работа#Россия#Часы
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