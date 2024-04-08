Почти лето: белгородцев ожидает жаркая рабочая неделя

В Белгороде во вторник будет облачно. Ночью похолодает до +8 °С. Однако уже днём потеплеет до +23 °С. Примечательно, что необычно тёплая погода задержится в столице региона как минимум до пятницы, 12 апреля. Максимально воздух прогреется в четверг — до +26 °С.