Почти лето: белгородцев ожидает жаркая рабочая неделя

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Во вторник, 9 апреля, в Белгородской области ожидается переменная облачность. Дождей не будет. Скорость ветра днём достигнет 5-10 м/с. Ветер будет дуть юго-западный.
Температура воздуха ночью опустится до +5…+10 °С. Днём столбики термометров поднимутся до +21…+26 °С.
В Белгороде во вторник будет облачно. Ночью похолодает до +8 °С. Однако уже днём потеплеет до +23 °С. Примечательно, что необычно тёплая погода задержится в столице региона как минимум до пятницы, 12 апреля. Максимально воздух прогреется в четверг — до +26 °С.
В Старом Осколе завтра ожидается от +8 °С ночью до +22 °С днём. В Валуйках температура составит +7 °С и +23 °С соответственно.