Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:18

Published Сегодня, 12:18

Modified Сегодня, 12:20

Updated Сегодня, 12:20

В Белгородской области потеплеет до +26 °С

Почти лето: белгородцев ожидает жаркая рабочая неделя

8 апреля 2024, 12:18
Фото: 1MI

В Белгородской области потеплеет до +26 °С

9 апреля температура будет варьироваться от +21 °С до +26 °С. Дождей не ожидается, сообщает региональное управление МЧС.
Сюжет
Погода

Во вторник, 9 апреля, в Белгородской области ожидается переменная облачность. Дождей не будет. Скорость ветра днём достигнет 5-10 м/с. Ветер будет дуть юго-западный.

Температура воздуха ночью опустится до +5…+10 °С. Днём столбики термометров поднимутся до +21…+26 °С.

В Белгороде во вторник будет облачно. Ночью похолодает до +8 °С. Однако уже днём потеплеет до +23 °С. Примечательно, что необычно тёплая погода задержится в столице региона как минимум до пятницы, 12 апреля. Максимально воздух прогреется в четверг — до +26 °С.

В Старом Осколе завтра ожидается от +8 °С ночью до +22 °С днём. В Валуйках температура составит +7 °С и +23 °С соответственно.

В Белгородской области установилась аномально тёплая погода: ждать ли ухудшения?
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгородской области установилась аномально тёплая погода: ждать ли ухудшения?Будет жарко: к чему готовиться белгородцам в апрелеМагнитные бури в апреле: когда ждать?
#Общество#Белгородская область#Старый Оскол#Погода#Жара#Температура#Новости Белгорода#Прогноз погоды#Белгород#Алина Харина
Подпишитесь
Страшные итоги марта: во время обстрелов ВСУ за месяц погибли 28 белгородцев
Сегодня, 12:45
Виноваты обстрелы? В Белгороде наблюдается нехватка водителей автобусов
Сегодня, 10:19
Семья, в которой от атаки ВСУ погибла девушка, переехала в Белгород из приграничья
Сегодня, 09:20
Первый канал поможет белгородцам с помощью шоу «Голос»
Сегодня, 12:11
Прилавки с огурцами и укрытия: как выживает Центральный рынок Белгорода
Сегодня, 10:20
В одном из районов Белгорода завтра может быть очень громко. В чём дело?
Сегодня, 12:29
"