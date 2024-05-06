Работать придётся недолго: сколько дней отдыхаем в честь Дня Победы?

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
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Updated Сегодня, 07:07
В России началась короткая рабочая неделя. Потрудиться предстоит три дня, а после начинаются выходные. 9 мая в стране отмечается День Победы. Также выходными будут 10, 11 и 12 мая.
Отметим, что следующий праздничный выходной ожидается в День России, 12 июня. Праздничный день выпадает на среду.
В июле белгородцев ожидает региональный выходной в честь Дня Прохоровского поля. Выходной будет пятница, 12 июля.
Напомним, что в честь праздника в Белгороде установили арт-инсталляцию «Знамя Победы над Рейхстагом». Монумент состоит из 2600 фотографий фронтовиков. В автобусах Белгорода появились портреты участников Великой Отечественной войны.
Массовых мероприятий на 9 Мая не планируется.