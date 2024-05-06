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Работать придётся недолго: сколько дней отдыхаем в честь Дня Победы?

6 мая 2024, 07:05
Фото: 1MI
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Белгородцев снова ожидает короткая рабочая неделя и четыре дня выходных

Короткая рабочая неделя связана с празднованием Дня Победы в четверг, 9 мая. Последующие три дня будут выходными.

В России началась короткая рабочая неделя. Потрудиться предстоит три дня, а после начинаются выходные. 9 мая в стране отмечается День Победы. Также выходными будут 10, 11 и 12 мая.

Отметим, что следующий праздничный выходной ожидается в День России, 12 июня. Праздничный день выпадает на среду.

В июле белгородцев ожидает региональный выходной в честь Дня Прохоровского поля. Выходной будет пятница, 12 июля.

Напомним, что в честь праздника в Белгороде установили арт-инсталляцию «Знамя Победы над Рейхстагом». Монумент состоит из 2600 фотографий фронтовиков. В автобусах Белгорода появились портреты участников Великой Отечественной войны.

Массовых мероприятий на 9 Мая не планируется.

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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Выходные#Праздничные выходные#Новости Белгорода#День Победы#9 мая#Белгород
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