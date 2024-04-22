Праздник Весны и Труда: почему отмечаем и сколько дней отдыхаем в 2024 году?

В России тоже отмечается Праздник Весны и Труда, но его история отличается от международной. Так, на Руси в этот день тоже вспоминали богиню плодородия, однако в нашей мифологии её звали Живена. Во время праздника славяне окунались в воду, чтобы очистить себя от грехов, и прыгали через огонь, чтобы продлить жизнь.