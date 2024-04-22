Праздник Весны и Труда: почему отмечаем и сколько дней отдыхаем в 2024 году?

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
Отмечали нечто похожее на Праздник Весны и Труда ещё в Древнем Риме: тогда устраивались особенные ритуалы, чтобы угодить богине плодородия с «майским» именем Майя. После распространения православия проводить такие ритуалы перестали, а спустя века придумали новый праздник на эту же дату.
Однако праздник труда оказался связан с не очень приятной историей: в США трудящиеся высказывали недовольство насчёт 15-часового рабочего дня и просили сократить его до привычного нам формата — восьми часов в сутки. Просили и два выходных каждую неделю. Из-за споров с сотрудниками правоохранительных органов многие участники шествия погибли или оказались ранены.
После случившегося было принято решение устраивать праздник в память о погибших. Поэтому в Париже в 1889 году подписали указ о ежегодном праздновании 1 мая Дня международной солидарности трудящихся.
В России тоже отмечается Праздник Весны и Труда, но его история отличается от международной. Так, на Руси в этот день тоже вспоминали богиню плодородия, однако в нашей мифологии её звали Живена. Во время праздника славяне окунались в воду, чтобы очистить себя от грехов, и прыгали через огонь, чтобы продлить жизнь.
Позже в первый день мая также проходили митинги, которые устраивали с 1891 года. Во время митингов рабочие могли требовать сменить руководство и предоставить им лучшие условия труда.
После прихода большевиков большинство условий рабочих выполнили, а праздник стали официально отмечать: в 1918 году его назвали Днём Интернационала. Спустя десять лет 1 и 2 мая сделали официальными выходными, появились всем нам знакомые лозунги, например, «Мир! Труд! Май!».
В 1933 году на 1 мая устроили первый авиационный парад, однако уже в годы Великой Отечественной войны все праздничные мероприятия отменили. В первый раз парад по телевизору показали в 1956 году.
Сменить название праздника на День международной солидарности трудящихся решили в 1970-х годах. В последний раз рабочие устроили митинг в 1990 году, а потом и вовсе переименовали, на этот раз на привычное нам название — Праздник Весны и Труда.
В начале XXI века праздничные выходные сократили, поэтому 2 мая теперь является рабочим днём.
В 2014 году в России прошло первое после 1990 года массовое шествие, которое устроили во многих городах страны. С тех пор некоторые россияне 1 мая стали выходить на шествия, посещать ярмарки и участвовать в автопробегах.
Однако подавляющее большинство россиян всё ещё выбирает в этот день отдых с друзьями и близкими на природе.
В этом году россиян на Праздник Весны и Труда ждёт сразу четыре выходных дня: с воскресенья, 28 апреля, по среду, 1 мая. Это значит, что в субботу, 27 апреля, придётся поработать — этот выходной день перенесли на понедельник.
В четверг и пятницу, 2 и 3 мая, начальство снова будет ждать сотрудников на работе. На следующей неделе россияне отработают всего три дня — 6, 7 и 8 мая, поскольку с 9 по 12 мая включительно наступят очередные выходные дни в честь Дня Победы.
Погода россиян немного порадует: после прохладного и дождливого апреля в дни Первомая должно выглянуть солнце. Однако летнюю жару всё равно ждать не стоит: температура воздуха с 28 апреля по 1 мая будет держаться на отметке в +16 °С.
При этом начиная с 30 апреля синоптики снова обещают кратковременные дожди. Погоду совсем без осадков и с температурой выше +16 °С россияне могут ждать только ближе ко Дню Победы.
В 2024 году из-за неспокойной оперативной обстановки праздничные мероприятия в приграничных муниципалитетах и Белгороде проводить не будут. Насчёт остальных неприграничных районов официальной информации пока нет.
В прошлом году жителей Белгорода на 1 мая приглашали посетить фестиваль «Река в цвету», чью праздничную программу начали показывать с 29 апреля.