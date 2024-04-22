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2024
Праздник Весны и Труда: почему отмечаем и сколько дней отдыхаем в 2024 году?
22 апреля, 09:08
2023
Чепухляндия и цирковая программа: куда сходить на 1 мая в Белгороде?
1 мая 2023, 06:35
Как отдохнуть в Белгороде на майские праздники
27 марта 2023, 07:56
2022
Депутат Госдумы Валерий Скруг поздравляет белгородцев с Первомаем
1 мая 2022, 06:00
2021
Гладков рассказал об отмене массовых мероприятий на Первомай
13 апреля 2021, 14:51
2020
Евгений Савченко поздравил жителей Белгородской области с Первомаем
1 мая 2020, 11:51
Белгородэнерго занесено на областную Аллею Трудовой Славы
1 мая 2020, 10:22

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