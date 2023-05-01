Чепухляндия и цирковая программа: куда сходить на 1 мая в Белгороде?

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
Финальный день фестиваля «Река в цвету» стартует с 10 утра вместе с первым мероприятием — спортивных игр «Физкульт-привет». Из интересного белгородцев сегодня ждут:
Подобнее — в афише.
В Белгороде 29 апреля открыли фестиваль «Река в цвету». На берегу Везёлки для собравших гостей устроили концертную программу. Погода, судя по всему, внесла свои коррективы: людей на записи видно не очень много, так как пошёл неприятный дождь, мешающий празднованию.
Проходит фестиваль в стилистике 30-40-х годов, поэтому проникнуться атмосферой Первомая на нём будет весьма просто. А о том, как проходил первый день «Реки в цвету», читайте в нашем материале.