Чепухляндия и цирковая программа: куда сходить на 1 мая в Белгороде?

В Белгороде 29 апреля открыли фестиваль «Река в цвету». На берегу Везёлки для собравших гостей устроили концертную программу. Погода, судя по всему, внесла свои коррективы: людей на записи видно не очень много, так как пошёл неприятный дождь, мешающий празднованию.