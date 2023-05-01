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Чепухляндия и цирковая программа: куда сходить на 1 мая в Белгороде?

1 мая 2023, 06:35
Фото: Кирилл Филалеев / Bel.ru

Белгородцев приглашают на закрытие фестиваля «Река в цвету»

Сегодня в Белгороде стартует последний день фестиваля «Река в цвету», посетить который на 1 мая приглашают всех желающих.

Финальный день фестиваля «Река в цвету» стартует с 10 утра вместе с первым мероприятием — спортивных игр «Физкульт-привет». Из интересного белгородцев сегодня ждут:

  • Театрализованная программа;
  • рассказ о космической сирени;
  • спектакли по Островскому;
  • конструкторское бюро;
  • игровая программа «Путешествие в Чепухляндию»;
  • цирковая программа;
  • дискотека;
  • многое другое.

Подобнее — в афише.

Фото: мэрия Белгорода

В Белгороде 29 апреля открыли фестиваль «Река в цвету». На берегу Везёлки для собравших гостей устроили концертную программу. Погода, судя по всему, внесла свои коррективы: людей на записи видно не очень много, так как пошёл неприятный дождь, мешающий празднованию.

Проходит фестиваль в стилистике 30-40-х годов, поэтому проникнуться атмосферой Первомая на нём будет весьма просто. А о том, как проходил первый день «Реки в цвету», читайте в нашем материале.

Как прошёл первый день фестиваля «Река в цвету» в Белгороде
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