Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
В Белгороде открыли фестиваль «Река в цвету». На берегу Везёлки уже собрались первые гости, началась концертная программа. Погода, судя по всему, внесла свои коррективы: людей на записи видно не очень много.
В мэрии тем временем поделились интересными локациями, в которых можно сделать красочные фотографии. Это цветочные композиции, а также фотозоны, выполненные в духе советского времени.
О том, чем можно заняться на фестивале, ранее сообщало Бел.Ру. Напомним, что мероприятия пройдут на трёх площадках в центре города, а сам фестиваль продлится с 29 апреля по 1 мая.