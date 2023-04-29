Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:11

Published Сегодня, 10:11

Modified Сегодня, 10:13

Updated Сегодня, 10:13

Изображение материала

В Белгороде открыли фестиваль «Река в цвету»

29 апреля 2023, 10:11
Фото: мэрия Белгорода
С 12:00 в городе работает несколько площадок. На берегу Везёлки уже начались выступления и собрались первые гости. В мэрии тем временем рассказали, где белгородцы могут сделать интересные фотографии.

В Белгороде открыли фестиваль «Река в цвету». На берегу Везёлки уже собрались первые гости, началась концертная программа. Погода, судя по всему, внесла свои коррективы: людей на записи видно не очень много.

В мэрии тем временем поделились интересными локациями, в которых можно сделать красочные фотографии. Это цветочные композиции, а также фотозоны, выполненные в духе советского времени.

О том, чем можно заняться на фестивале, ранее сообщало Бел.Ру. Напомним, что мероприятия пройдут на трёх площадках в центре города, а сам фестиваль продлится с 29 апреля по 1 мая.

Фото: мэрия Белгорода
Видео: правительство Белгородской области
«Река в цвету» в Белгороде: чем заняться в первый день фестиваля?
Узнать подробнее
Читайте также:
Удивят и без яйца: что ждёт белгородцев на фестивале «Река в цвету»Стала известна полная программа фестиваля «Река в цвету» в БелгородеАрт-композиции из растений представят белгородцам на фестивале «Река в цвету»
#Фестиваль#Река в цвету#Открытие#Везёлка#Город#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород#Видео
Подпишитесь
«Река в цвету» в Белгороде: чем заняться в первый день фестиваля?
Сегодня, 08:06
Белгородцы подписывают петиции против искусства и рыбачат в приграничье: итоги недели
Сегодня, 06:56
Губернатор Гладков нашёл на ярмарке в Белгороде огурцы по 60 рублей
Сегодня, 11:26
Белгородцы потребовали объяснить «тренд» строительства очистных рядом с домами
Сегодня, 09:18
Второй обстрел за день: белгородцы сообщили о прилётах в Новой Таволжанке
Сегодня, 11:16