Как прошёл первый день фестиваля «Река в цвету» в Белгороде

«С малых лет привлекают детей к эстетике и экологическим проблемам. Свои костюмы мы сделали из бутылочных крышек и коробок из-под яиц. Выбрали эти материалы, так как знали, что другие конкурсанты будут использовать целлофановые пакеты. Плюс таких мероприятий в том, чтобы показать, как можно дать привычным материалам вторую жизнь», — поделилась мама молодого конкурсанта.