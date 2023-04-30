Как прошёл первый день фестиваля «Река в цвету» в Белгороде

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На входе в парк «Котофей» всех посетителей встречает большая надпись «Юность» и плакаты советского образца. Из любой точки парка слышна старая детская музыка. Несмотря на пасмурную погоду, люди заполоняют дорожки и развлекательные объекты, указатели которых тоже стилизованы под прошлый век.
Главный организатор этой зоны Илья Дорофеев рассказал о выборе тематики для мероприятия:
«Фестиваль „Река в цвету“ дал старт для освещения нашей истории. Сегодня период 30-40-х годов, затем 9 мая, тем самым переходим к 1945-му. После — „Белгородское лето“, где будут 60-70-е. К зиме планируется новый век.
Сегодня в парке «Котофей» мы создали импровизированный пионерский лагерь и назвали его «Юность». Это броское слово понятно как детям, так и взрослым, которые вспоминают свою молодость. Юность — это возраст, когда практически каждый житель нашего города побывал в лагере».
В парке представлены порядка десяти локаций для всех возрастов. На входе стоят две палатки, где проводят мастер-классы. В одной из них — «Арт-мастерская технического творчества», где можно создать плавающее судно.
«Не столько важна конструкция, сколько творческий подход детей к поделкам», — прокомментировал один из организаторов.
На третий день фестиваля кораблики можно будет сплавить по речке.
В песочном городке дети строят целые сооружения. Влажность не останавливает даже родителей. Секция спортивного туризма полна желающих пройти верёвочную полосу или научиться разжигать костёр в полевых условиях. Вдоль дорог установлены стенды в советском стиле, ставшие фотозоной. На каждом пункте работают участники «Российского студенческого отряда» (РСО).
«Мы находимся на каждой локации, чтобы привлекать детей и следить за порядком. Особым интересом пользуется песочница и большой дартс. Для более взрослых есть спортивная площадка, однако из-за непогоды там никого нет», — рассказала Инна Горлова из СПО «Брутальные вожатые».
В центре парка на сцене выступают с танцами и песнями. Увлекательным мероприятием стало дефиле детей дошкольного возраста. В одной из категорий модели предстали в костюмах из бумаги, целлофановых пакетов и даже бутылочных крышек и пачек из-под яиц.
«С малых лет привлекают детей к эстетике и экологическим проблемам. Свои костюмы мы сделали из бутылочных крышек и коробок из-под яиц. Выбрали эти материалы, так как знали, что другие конкурсанты будут использовать целлофановые пакеты. Плюс таких мероприятий в том, чтобы показать, как можно дать привычным материалам вторую жизнь», — поделилась мама молодого конкурсанта.
В прошлом году жители города радовались тюльпанам и инсталляциям, в этом же появились лагерь и сцена на воде.
На протяжении всего дня на плавучей сцене выступали музыкальные коллективы. Благодаря аудиоаппаратуре композиции были хорошо слышны на набережной, а большой экран позволил рассмотреть игру оркестра и эмоции слушателей. Танцы людей под завораживающие мелодии стали не только приятным занятием, но и способом согреться.
Саксофонист Дмитрий Ховайко поделился впечатлениями от выступления на новом сооружении:
«Это интересный и уникальный опыт. Сцена под ногами ощущалась крепко, поэтому переживаний за надежность конструкции не испытывал. Чувствовались покачивания как в лодке, но на игре это никак не отразилось. Звук отлично скользил по воде к довольным слушателям».
Для посетителей установили целый ряд палаток с едой разных стран на любой вкус. В секции русской кухни можно выпить чай из настоящего дровяного самовара.
В завершении вечера силами РСО был сооружен уютный отрядный костер. В скромной обстановке активисты исполнили известные песни под гитару.