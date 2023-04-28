Удивят и без яйца: что ждёт белгородцев на фестивале «Река в цвету»

Как рассказала Елена Семенкова, в этом году фестиваль будет гораздо масштабнее. Так, уже все берега реки Везёлки украшены тюльпанами и другими цветущими растениями — виолой, петунией. Масштаб празднества стал только больше: если в том году цветами засадили полгектара, то в этом году — уже гектар.