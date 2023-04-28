Удивят и без яйца: что ждёт белгородцев на фестивале «Река в цвету»

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
Как рассказала Елена Семенкова, в этом году фестиваль будет гораздо масштабнее. Так, уже все берега реки Везёлки украшены тюльпанами и другими цветущими растениями — виолой, петунией. Масштаб празднества стал только больше: если в том году цветами засадили полгектара, то в этом году — уже гектар.
Это будут лодки, украшенные цветами, цветочные скульптуры. Они занимают почти всю площадь — в каждом уголке будет что-то интересное. Приглашаем всех полюбоваться нашей цветочной историей и посмотреть на отражение цветов в реке.
Елена Семенкова
По словам архитектора, в этом году на фестивале будут как скульптуры совершенно новые, так и с прошлого года. Рассказала Семенкова и о том, чего ждут многие белгородцы — наводном понтоне.
Побольше закупили ампельных, ярких цветущих растений для украшения понтона. Последний — изюминка фестиваля. В итоге мы получаем настоящее разнообразие, цветочную реку. Надеемся, что весеннее настроение будет у всех посетителей.
Елена Семенкова
Из нового — в этом году организаторы обещают много локаций для детских конкурсов. Также дизайнеры решили поэкспериментировать и смешали разные сорта цветочных культур, чтобы дополнить тюльпаны: такого, по словам Семенковой, раньше не было.
Из печального — большого яйца в стилистике Фаберже с прошлого фестиваля в этом году не будет. Но главный архитектор утверждает, что организаторы смогут удивить всех гостей и без этого.
Мы чуть-чуть шире сделали дорожки, потому что в том году люди не помещались. Мы учли опыт, и теперь всё будет по-другому. Мы хотели, чтобы было лучше. Все хотят чего-то нового, праздника.
Елена Семенкова
Напомним, что продлится цветочный праздник три дня на трёх площадках. Откроется фестиваль 29 апреля в полдень: полную программу можно изучить в отдельном нашем материале.